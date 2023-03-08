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Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'den Fenerbahçe ve Enner Valencia açıklaması!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşacak Sevilla'da teknik direktör Jorge Sampaoli, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 16:23 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 16:33
Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'den Fenerbahçe ve Enner Valencia açıklaması!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi olan İspanya'nın Sevilla takımının teknik direktörü Jorge Sampaoli, "Baskı ve stresle oynarsak bu turu geçemeyiz" dedi.

Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'den Fenerbahçe ve Enner Valencia açıklaması!

Sampaoli, Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda yarın akşam oynanacak karşılaşma öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'den Fenerbahçe ve Enner Valencia açıklaması!

Arjantinli teknik adam, La Liga'da son haftalarda aldığı yenilgilerle düşme hattına yaklaşan ve sakatlıkların etkisiyle defans başta olmak üzere takımın oyun kalitesindeki düşüşün yarattığı zor bir ortamda maça çıkacak takımını değerlendirdi.

Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'den Fenerbahçe ve Enner Valencia açıklaması!

İçinde bulundukları durumu çok iyi bildiğini ifade eden Sampaoli, şunları dile getirdi:

Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'den Fenerbahçe ve Enner Valencia açıklaması!

Gerçeklerle yüzleşmeli, elimizdeki futbolcuları değerlendirmeli ve bu sorunlarla yaşamayı öğrenmeliyiz.

Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'den Fenerbahçe ve Enner Valencia açıklaması!

Gerçek olan ve çözüm gereken zorluklara rağmen Fenerbahçe maçı bizim için bir fırsat.

Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'den Fenerbahçe ve Enner Valencia açıklaması!

"Enerjiyle ve özgür bir şekilde oynamalıyız. Baskı ve stresle oynarsak bu turu geçemeyiz." diye konuşan Sampaoli, sözlerine şöyle devam etti:

Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'den Fenerbahçe ve Enner Valencia açıklaması!

Bu kupayı kazanmaya aday olan bir takımı (PSV Eindhoven) eleyerek buraya geldik ve yarın çok iyi bir takıma karşı oynayacağız.

Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'den Fenerbahçe ve Enner Valencia açıklaması!

İnişler, çıkışlar oldu ve olacak. Bunlarla yüzleşerek rekabet etmek mümkün.

Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'den Fenerbahçe ve Enner Valencia açıklaması!

Fenerbahçe'nin en güçlü yanının "baskılı futbolu ve sahada topla geçişleri" olduğunu vurgulayan Sampaoli, sarı- lacivertlilerin Ekvatorlu golcüsü Enner Valencia için ise şunları dile getirdi:

Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'den Fenerbahçe ve Enner Valencia açıklaması!

Futbola başladığında Emelec'de onu ilk ben oynattım. Aynı zamanda Luan Perez, Gustavo Henrique gibi bazı Fenerbahçeli futbolcuların da antrenörü oldum.

Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'den Fenerbahçe ve Enner Valencia açıklaması!

Bence bireyselden ziyade Fenerbahçe'ye takım olarak bakmak lazım. Sahadaki baskısı ve topla geçişleri onun güçlü yanları. Ayrıca elit sınıfta olan forvetleri var.

Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'den Fenerbahçe ve Enner Valencia açıklaması!

Kulüp Başkanı Jose Castro ve Sportif Direktörü Ramon Rodriguez Verdejo ile dün yaptıkları toplantıyla ilgili sorulara da cevap veren Sampaoli, şunları söyledi:

Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'den Fenerbahçe ve Enner Valencia açıklaması!

Toplantı, ligdeki biraz karmaşık ve daha birlik içinde olmamız gereken bir konuyla ilgiliydi. İki çok önemli turnuvayı (İspanyol ve Avrupa ligi) aynı anda götürmemiz gereken bir dönemde, sahip olduğumuz oyunculara güvenmek ve sakat olan futbolcuların yerlerini telafi etmeye çalışmamız gerekiyor.

Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'den Fenerbahçe ve Enner Valencia açıklaması!

Futbolun gerçeğini, önemli olanın da alınan sonuçlar olduğunu bildiğini vurgulayan Sampaoli, kötü gidişin devam etmesi halinde görevden alınabileceği olasılığına ilişkin, şöyle konuştu:

Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'den Fenerbahçe ve Enner Valencia açıklaması!

Futbolun kendisi, aldığımız sonuçlar tabii ki arkamızda durup bize destek olmuyor. Tek yaptığım dürüstlük ve iyi niyetle elimden gelenin en iyisini yapmak. Futbol kimseye saygı göstermez, hatta teknik direktörlere daha da az. Dedikoduları ne dinliyorum ne de beni rahatsız ediyor. Buraya kulübe destek olmak için geldim. Tüm kapasitemi ve bilgimi buraya veriyorum. Son ana kadar da her şeyimi vereceğim.

Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'den Fenerbahçe ve Enner Valencia açıklaması!

Bu arada Sevilla'da Marcao ve Karim Rekik'in sakatlıkları devam ederken, Löic Bade takımla birlikte antrenmana çıktı.

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