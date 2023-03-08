Potada rakip Maccabi

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında bugün deplasmanda İsrail'in Maccabi Playtika takımıyla karşı karşıya gelecek. Menora Mivtachim Arena'da oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Fenerbahçe bu sezon ligdeki 17. galibiyeti için parkeye çıkacak. THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 25 maçta 16 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi ekip ise 26 maçta 13'er galibiyet ve mağlubiyetle 9. basamakta yer alıyor. İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı sarı-lacivertli takım, 86-71 kazanmıştı.