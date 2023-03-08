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Play Off oynansın

Portekiz basınına konuşan tecrübeli çalıştırıcı “Yaşanan trajedi nedeniyle skor tablosu bozuldu. Alternatif ne olabilir? Süper Lig’in en iyi 4 takımı şampiyonluk için bir play-off oynamalı” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Play Off oynansın

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ülkesi Portekiz basınından A Bola'ya Süper Lig ve sezonun kalanıyla ilgili flaş açıklamalar yaptı. Sarı-lacivertli çalıştırıcı, Süper Lig'de deprem bölgesi ekipleri Hatayspor ve Gaziantep FK'nın çekilmesi nedeniyle rakiplerine 3 puan ve 3 gol averajı yazılmasına yönelik kararın yanlış olduğunu söyledi. Jorge Jesus, Hatayspor ve Gaziantep FK'nın çekilmesinin ardından puan tablosunun bozulduğunu belirterek "Futbol yaşanan trajediden daha önemli değil ama skor tablosu da bozuldu" dedi.

YENI BİR FORMÜL

Süper Lig için farklı bir formül uygulanması gerektiğini belirtti. Sözlerine devam eden Jorge Jesus "Alternatif ne olabilir? Puanlar sahada kazanıldığı için bundan sonra Gaziantep ve Hatayspor ile karşılaşacak rakiplere puan verilmemeli. Bu maçlar yok sayılmalı" açıklamasını yaptı. Ayrıca bir de öneri sunan Portekizli teknik adam "Daha sonra Süper Lig'in en iyi 4 takımı şampiyonluk için bir play-off oynamalı. Bu seçeneğin uygulanabilirliğiyle ilgili herhangi bir fikrim yok" şeklinde konuştu.

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