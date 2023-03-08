Pereira’ya tepki

Flamengo'yu çalıştıran Fenerbahçe'nin eski hocası Pereira'dan taraftarlar hiç memnun değil. Flamengo taraftarı, sosyal medyada Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira'nın gönderilmesini istedi. Flamengo Pereira ile 7 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi aldı.
Flamengo'yu çalıştıran Fenerbahçe'nin eski hocası Pereira'dan taraftarlar hiç memnun değil. Flamengo taraftarı, sosyal medyada Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira'nın gönderilmesini istedi. Flamengo Pereira ile 7 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi aldı.