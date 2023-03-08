Kontrol bizde olmalı

Jesus, Sevilla maçı yaklaşırken oyuncularına ikazlarına da devam ediyor. Usta hoca, rakiplerinin eksik yönleri ile ilgili talebelerine uyarılarda bulundu. Jesus'un dünkü idmanda "Hücum bölgesi çok iyi bir takım. Bu nedenle savunmayı hep birlikte yapmalıyız. Ama orta sahası sizinle boy ölçüşemez. Baskıya karşı koyamazlar. Orta sahanın kontrolü bizde olmalı" dediği belirtildi.
Jesus, Sevilla maçı yaklaşırken oyuncularına ikazlarına da devam ediyor. Usta hoca, rakiplerinin eksik yönleri ile ilgili talebelerine uyarılarda bulundu. Jesus'un dünkü idmanda "Hücum bölgesi çok iyi bir takım. Bu nedenle savunmayı hep birlikte yapmalıyız. Ama orta sahası sizinle boy ölçüşemez. Baskıya karşı koyamazlar. Orta sahanın kontrolü bizde olmalı" dediği belirtildi.