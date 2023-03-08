Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, Sevilla deplasmanına konuk olacak. Sarı-lacivertliler, ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılarak çeyrek final kapısını aralamak istiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, perşembe günü oynanacak kritik maçta sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 12:09 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 12:51
Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla ile deplasmanda karşılaşacak.

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier düdük çalacak.

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak.

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

Fenerbahçe, LaLiga'da kötü günler geçiren Sevilla karşısında avantajlı bir skor elde etmek istiyor.

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

Hafta boyunca yapılan çalışmalarda da yoğun mesai harcayan sarı-lacivertliler, birlik olgusu ile çıkacakları sahadan mutlu bir şekilde ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

Deplasmandaki ilk maçta avantajı yakalamak isteyen sarı-lacivertli ekip, 16 Mart'ta evinde oynayacağı ikinci maçta taraftarının da desteğiyle rakibini eleyerek Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmek istiyor.

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

FENERBAHÇE 4 OYUNCUSUNDAN YOKSUN

Fenerbahçe, Sevilla mücadelesine 4 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Luan Peres'in yanı sıra UEFA'ya isimleri bildirilmeyen Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Serdar Dursun karşılaşmada yer alamayacak.

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

OOSTERWOLDE İLE SAMET AKAYDIN İLK KEZ

Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde ve Samet Akaydın ilk kez Fenerbahçe formasıyla Avrupa'da yer alacak.

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

Ara transfer döneminde ekibe dahil edilen 2 futbolcu, teknik direktör Jorge Jesus'un görev vermesi durumunda Avrupa Ligi'nde ilk kez sarı-lacivertli formayı terletecekler.

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

Kritik mücadele öncesi iki teknik direktör Jorge Sampaoli ve Jorge Jesus, sahaya sürecekleri 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Sevilla - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

SEVILLA

BONO

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

NAVAS

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

NIANZOU

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

GUDELJ

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

ACUNA

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

RAKITIC

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

FERNANDO

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

JORDAN

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

TORRES

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

LAMELA

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

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Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

FENERBAHÇE

ALTAY

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

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Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

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Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

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Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

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Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

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Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

İRFAN CAN

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