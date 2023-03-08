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Henrique’den memnun

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Lincoln Henrique'nin performansından memnun. Konyaspor maçından sonra Kayserispor karşılaşmasında da asist yapan Lincoln Henrique 11'deki yerini garantiledi. Brezilyalı futbolcu nokta atışı ortalarıyla hücum oyuncularını besliyor. Teknik direktör Jesus da 24 yaşındaki oyuncundan bu seviyede kalmasını istedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Henrique’den memnun
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Lincoln Henrique'nin performansından memnun. Konyaspor maçından sonra Kayserispor karşılaşmasında da asist yapan Lincoln Henrique 11'deki yerini garantiledi. Brezilyalı futbolcu nokta atışı ortalarıyla hücum oyuncularını besliyor. Teknik direktör Jesus da 24 yaşındaki oyuncundan bu seviyede kalmasını istedi.
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