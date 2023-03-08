Hazırlıklar tam gaz

Fenerbahçe, Sevilla ile yarın deplasmanda oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını dün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan idman, sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla sürdü. Çabukluk denemelerinin ardından antrenman; taktiksel ve bireysel idmanla tamamladı. Sarı-lacivertliler, Sevilla ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Fenerbahçe, Sevilla ile yarın deplasmanda oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını dün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan idman, sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla sürdü. Çabukluk denemelerinin ardından antrenman; taktiksel ve bireysel idmanla tamamladı. Sarı-lacivertliler, Sevilla ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.