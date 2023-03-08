Haberler Fenerbahçe Ferdi Ajax’ın radarında

Ferdi Ajax’ın radarında

Performansını sürekli yükselten Ferdi Kadıoğlu'nun bu formu Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekmeye başladı. 23 yaşındaki futbolcu ile Ajax'ın yakından ilgilendiği ve sezon sonunda teklif yapacağı gelen haberler arasında. Hollanda ekibinin Ferdi için 12-14 milyon euro arasında bir rakamı gözden çıkaracağı tahmin ediliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Ferdi Ajax’ın radarında
Performansını sürekli yükselten Ferdi Kadıoğlu'nun bu formu Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekmeye başladı. 23 yaşındaki futbolcu ile Ajax'ın yakından ilgilendiği ve sezon sonunda teklif yapacağı gelen haberler arasında. Hollanda ekibinin Ferdi için 12-14 milyon euro arasında bir rakamı gözden çıkaracağı tahmin ediliyor.
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