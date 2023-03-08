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Fenerbahçe'nin Sevilla maçı kadrosu açıklandı! Yıldız isim geri döndü

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Sevilla ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin İspanya kafilesi açıklandı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Belçikalı forvet Michy Batshuayi de kafilede yer aldı. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 15:41 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 16:31
Fenerbahçe'nin Sevilla maçı kadrosu açıklandı! Yıldız isim geri döndü

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya konuk olacak.

Perşembe günü TSİ 23.00'te günü oynanacak mücadele için İspanya'ya hareket eden sarı-lacivertlilerin kamp kafilesi belli oldu.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Luan Peres ve isimleri UEFA listesinde yer almayan Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ile Serdar Dursun kadroya dahil edilmedi. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Michy Batshuayi ise kafilede yer aldı.

Kadroda yer alan futbolcular şöyle;

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde, Serdar Aziz, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Lincoln Henrique, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Michy Batshuayi, Enner Valencia, Joao Pedro, Joshua King

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