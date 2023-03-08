FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un gözüne girdi! 11'deki yerini garantiledi

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor.
Spor Toto Süper Lig'de son olarak Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor.
Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Hazırlıklarına aralıksız devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, özellikle Lincoln Henrique'nin performansından memnun kaldı.
Konyaspor maçından sonra Kayserispor karşılaşmasında da asist yapan Lincoln Henrique 11'deki yerini garantiledi.
Brezilyalı futbolcu nokta atışı ortalarıyla hücum oyuncularını besliyor.
Teknik direktör Jesus da 24 yaşındaki oyuncundan bu seviyede kalmasını istedi.
Lincoln Henrique, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 34 karşılaşmada görev alırken bu müsabakalarda 2 gol attı ve 8 de asist yaptı.
Genç yıldızın sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
LINCOLN HENRIQUE KİMDİR?
7 Kasım 1998 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Gremio altyapısında başladı.
2017 yılında Gremio'dan Çaykur Rizespor'da kiralandı. 1 yıl sonra yine kiralık olarak America MG takımının yolunu tuttu.
2019'da bonservisiyle birlikte Portekiz'in Santa Clara ekibine transfer oldu.
Sezon başında da Santa Clara'dan 3.5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye imza attı.
1.78 cm boyundaki Lincoln Henrique, orta sahada forma giyiyor. 24 yaşındaki genç futbolcu, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
Lincoln, Brezilya U17 Milli Takımı'nın formasını 11 kez terletti ve 4 gole imzasını attı.
Lincoln Henrique'nin güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...