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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un gözüne girdi! 11'deki yerini garantiledi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Avrupa Ligi'nde Sevilla ile karşılaşacak Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un performansından oldukça memnun olduğu o isim, ilk 11'deki yerini garantiledi. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 09:43
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un gözüne girdi! 11'deki yerini garantiledi

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un gözüne girdi! 11'deki yerini garantiledi

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un gözüne girdi! 11'deki yerini garantiledi

Hazırlıklarına aralıksız devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, özellikle Lincoln Henrique'nin performansından memnun kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un gözüne girdi! 11'deki yerini garantiledi

Konyaspor maçından sonra Kayserispor karşılaşmasında da asist yapan Lincoln Henrique 11'deki yerini garantiledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un gözüne girdi! 11'deki yerini garantiledi

Brezilyalı futbolcu nokta atışı ortalarıyla hücum oyuncularını besliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un gözüne girdi! 11'deki yerini garantiledi

Teknik direktör Jesus da 24 yaşındaki oyuncundan bu seviyede kalmasını istedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un gözüne girdi! 11'deki yerini garantiledi

Lincoln Henrique, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 34 karşılaşmada görev alırken bu müsabakalarda 2 gol attı ve 8 de asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un gözüne girdi! 11'deki yerini garantiledi

Genç yıldızın sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un gözüne girdi! 11'deki yerini garantiledi

LINCOLN HENRIQUE KİMDİR?

7 Kasım 1998 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Gremio altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un gözüne girdi! 11'deki yerini garantiledi

2017 yılında Gremio'dan Çaykur Rizespor'da kiralandı. 1 yıl sonra yine kiralık olarak America MG takımının yolunu tuttu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un gözüne girdi! 11'deki yerini garantiledi

2019'da bonservisiyle birlikte Portekiz'in Santa Clara ekibine transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un gözüne girdi! 11'deki yerini garantiledi

Sezon başında da Santa Clara'dan 3.5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye imza attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un gözüne girdi! 11'deki yerini garantiledi

1.78 cm boyundaki Lincoln Henrique, orta sahada forma giyiyor. 24 yaşındaki genç futbolcu, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un gözüne girdi! 11'deki yerini garantiledi

Lincoln, Brezilya U17 Milli Takımı'nın formasını 11 kez terletti ve 4 gole imzasını attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un gözüne girdi! 11'deki yerini garantiledi

Lincoln Henrique'nin güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...

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