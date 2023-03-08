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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan dikkat çeken sözler! "3. kez..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Sevilla maçı öncesi teknik direktör Jorge Jesus düzenlenen basın toplantısında konuştu. Deneyimli çalıştırıcı, "İlk maçta iyi bir sonuç alıp, İstanbul'da turu geçecek gücümüz var" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 10:01 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 10:58
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan dikkat çeken sözler! "3. kez..."

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Sevilla takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, 3. kez bu kupada final oynamayı hayal ettiğini söyledi.

Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamada bulunan Portekizli teknik adam, Sevilla'nın bu kupayı en çok kazanan takım olduğunu hatırlattı.

Rakiplerinin çok kaliteli oyunculara sahip olduğunu dile getiren Jesus, "Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin takımından 3 oyuncuları var. Sadece bu bile onların kalitesini gösteriyor. Biz de Fenerbahçe'nin gücünü biliyoruz. 2 aşamalı bir eleme olacak. İlk maçta iyi bir sonuç alıp, turu İstanbul'a taşıyarak turu geçecek gücümüz var." ifadelerini kullandı.

Kupada bu aşamadan sonra her sonucun yaşanabileceğini anlatan Jesus, "Bu kupada 3. kez final oynamanın hayalini tabii ki kuruyorum. Finallerden birini Sevilla'ya karşı kaybetmiştim. Bu seviyede her şey olabiliyor. Rakibimizi geçersek çeyrek finale kalacağız ve kura şansı da yanımızda olursa bizim için her şey olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik yaşadıklarını aktaran 68 yaşındaki çalıştırıcı, şöyle devam etti:

"İyi bir performans sergiledik. Avrupa'da bugüne kadar pek çok farklı sistemle oynadık. Her maç en iyi sistemi seçeceğiz. Yarın oynayacağımız sistem de takımın alışık olduğu bir sistem olacak. Bu turnuvadaki hedefimiz gidebildiğimiz kadar uzağa gitmek. Bu turnuvada favori değiliz. Bu turdan sonra rakipler UEFA Şampiyonlar Ligi seviyesinde oluyor. İyi performans sergiledik ama ana hedefimiz Türkiye ligini kazanmak. Sevilla, Fenerbahçe'ye göre bu turnuvada daha tecrübeli ama bizim de kendi imkanlarımız var. Adım adım şansımızı artırabiliriz."

Şu anda ligde şampiyonluk yarışının Galatasaray ile aralarında geçtiğini anlatan Jesus, takımda Michy Batshuayi dışında sakat oyuncunun bulunmadığını ifade etti.

Luan Peres'in kendisi için değerli olduğunu vurgulayan Jesus, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sevilla oyuncuları baskı altında oynamaya alışkın. Onlar için gururları çok önemli. Eminim yarın kapasitelerini göstermek isteyecekler. Son maçı 6-1 kaybettiler ama bu benim için önemli değil. Orada taraftarlar ateşli atmosfer oluşturacak ama biz her şeye hazırız. Taktiksel anlamda onlardan iyi olursak iyi şans yakalarız ama olmazsak çok zorluk yaşarız."

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