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FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'dan sözleşme açıklaması!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, Sevilla maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında yeni sözleşme imzalayıp imzalamayacağına dair gelen soruyu yanıtladı. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 10:10 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 10:21
FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'dan sözleşme açıklaması!

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, Sevilla maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında yeni sözleşme imzalayıp imzalamayacağına dair gelen soruyu yanıtladı.

Tecrübeli futbolcu konuya ilişkin, "Kulüple görüşmeye devam ediyoruz. Bir anlaşmaya varılmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmasına devam eden Valencia, Sevilla karşılaşmasıyla ilgili olarak da "Zor bir maç olacağını biliyoruz çünkü güçlü ve tecrübeli bir takıma karşı oynayacağız. Biz de kalitemizi biliyoruz, son dönemdeki oyunumuzu biliyoruz. Zor bir maç olacak ama elimizden geleni yapacağız. Şükürler olsun iyi bir sezon geçiriyoruz takımla birlikte. Şimdi Avrupa'da bir maça çıkacağız. Farklı bir turnuva ama her zaman elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hocanın güvenini hissetmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum, hocamız bize bu güveni hissettiriyor. Bu şekilde oyuncular arasında rekabet artıyor." dedi.

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