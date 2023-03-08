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Arda büyük bir değer

Kuntz, Arda Güler’e övgüler dizdi; “Doğru geliştirilirse 2-3 yıl sonra asıl aşamasını kaydedip Türk futboluna değer katabilecek” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Arda büyük bir değer
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, F.Bahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'e methiyeler dizdi. Alman hoca, "Arda Güler bizim için bir cevher. Ona kendini geliştirebilecek, en güzel ortamı sağlamamız gerekli" dedi. "Arda'nın Türk futboluna vuracağı damga, sağlayacağı katkı, verecekleri yarın ya da 6 ay sonra değil. Doğru geliştirilirse 2-3 yıl sonra asıl aşamasını kaydedip Türk futboluna değer katabilecek" ifadelerini kullanan Kuntz, oyuncunun gelişimiyle ilgili Jesus'la konuştuklarını da söyledi.
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