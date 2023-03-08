Haberler Fenerbahçe 10'u Alex müjdeledi!

10'u Alex müjdeledi!

UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynanacak maç öncesi Arda Güler ve Batshuayi, UEFA'ya özel açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 06:50
10'u Alex müjdeledi!
Kanarya'nın genç yeteneği Arda Güler, UEFA'ya verdiği rjportajda, hep 10 numaralı formayı giyme hayali olduğunu dile getirerek, "Dünya futbolunda da Türkiye'de de 10 numarayı hep çok özel isimler giyer. Kulübüm de bunu bana layık gördü. Çok sevindim, çok mutlu oldum. 10 numarayı hep dünyaca ünlü isimler giyer. Ben de inşallah onlar gibi kariyer yapabilirim" dedi. Alex'i idol olarak gördüğünü belirten Arda, "Sezon başı 25 numarayı giyerken o mesaj attı 'Bu sezon 10 numarayı mı giyeceksin' diye sordu şaşırmıştım ve 10 numarayı giydim" dedi. Batshuayi de Avrupa Ligi'nde hedefin yüksek olduğunu söyledi.
DİĞER
Son dakika haberleri: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev transfer çalımı! Orta sahaya yıldız isim dünya devinden geliyor…
Galatasaraylı yıldızın evinde paylaşım yapan Devrim Özkan sosyal medyayı salladı: Artık yengemizsin
Beşiktaş'ın sol bekine Otavio!
F.Bahçe'den flaş Altay kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den yılın ilk transferi için hamle geldi!
F.Bahçe ve G.Saray'dan Dahoud kapışması!
İzmir TOKİ kura çekilişi canlı izle (Merkez - 8 Mart)
İzmir TOKİ kura çekilişi kazananlar isim listesi (8 Mart)
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Nef deplasmanda kayıp! G.Saray Nef deplasmanda kayıp! 01:11
Chelsea çeyrek finalde! Chelsea çeyrek finalde! 01:11
G.Saray Nef deplasmanda kayıp! G.Saray Nef deplasmanda kayıp! 01:08
Chelsea çeyrek finalde! Chelsea çeyrek finalde! 01:07
Benfica çeyrek finale yükseldi! Benfica çeyrek finale yükseldi! 00:51
Benfica çeyrek finale yükseldi! Benfica çeyrek finale yükseldi! 00:49
Daha Eski
10'u Alex müjdeledi! 10'u Alex müjdeledi! 00:45
Zakharyan'dan G.Saray'ı yıkan haber! Zakharyan'dan G.Saray'ı yıkan haber! 23:53
Sevilla - F.Bahçe maçının hakemi belli oldu! Sevilla - F.Bahçe maçının hakemi belli oldu! 23:53
G.Saray alev aldı! Yepyeni transfer talimatı... G.Saray alev aldı! Yepyeni transfer talimatı... 23:53
Valencia'da sıcak gelişme! 2 yıllık sözleşme... Valencia'da sıcak gelişme! 2 yıllık sözleşme... 23:53
Trabzonspor'da ilk başkan adayı belli oldu! Trabzonspor'da ilk başkan adayı belli oldu! 23:53