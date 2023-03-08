10'u Alex müjdeledi!

Kanarya'nıngenç yeteneği Arda Güler, UEFA'ya verdiği rjportajda, hep 10 numaralı formayı giyme hayali olduğunu dile getirerek, "Dünya futbolunda da Türkiye'de de 10 numarayı hep çok özel isimler giyer. Kulübüm de bunu bana layık gördü. Çok sevindim, çok mutlu oldum. 10 numarayı hep dünyaca ünlü isimler giyer. Ben de inşallah onlar gibi kariyer yapabilirim" dedi. Alex'i idol olarak gördüğünü belirten Arda, "Sezon başı 25 numarayı giyerken o mesaj attı 'Bu sezon 10 numarayı mı giyeceksin' diye sordu şaşırmıştım ve 10 numarayı giydim" dedi. Batshuayi de Avrupa Ligi'nde hedefin yüksek olduğunu söyledi.