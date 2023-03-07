Ferdi'ye Ajax kancası

Kanarya'nınparlayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye başladı. 2018 yılında NEC Nijmegen'den transfer edilen genç futbolcu geçen sezonun ikinci devresinden bu yana üzerine koyarak gidiyor. Son olarak Kayserispor deplasmanında 28 metreden 131 kilometreye ulaşan bir füze ile fileleri sarsan Ferdi'ye Hollanda'dan talip var. Gençlere yaptığı yatırımla tanınan Ajax, sezon bitiminde Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Ajax'ın 13 milyon euro'luk bir öneri sunacağı öğrenildi. Kanarya en az 20 milyon euro'luk bir öneri bekliyor.