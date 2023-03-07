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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu Avrupa devlerini peşine taktı! Son talibi Almanya'dan

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yeni sezonda gösterdiği performansla taraftarları kendisine hayran bırakan Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri bitmek bilmiyor. 23 yaşındaki futbolcu için son olarak Alman devi kolları sıvadı. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu Avrupa devlerini peşine taktı! Son talibi Almanya'dan

Fenerbahçe forması altında gösterdiği performansla dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu, Alman devi Bayern Münih'in radarına girdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu Avrupa devlerini peşine taktı! Son talibi Almanya'dan

Takvim'in, Alman basınından Frankfurter Rundschau'dan derlediği habere göre Bayern Münih, Sarı-Lacivertli forma ile birlikte Avrupa Ligi'nde ve Süper Lig'de istikrarlı bir şekilde iyi performanslar ortaya koyan Ferdi'yi mercek altına almaya karar verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu Avrupa devlerini peşine taktı! Son talibi Almanya'dan

Haberde Bayern Münih yönetimi gelecek sezon için kadro yapılanmasına başlarken devre arasında Manchester City'den kiraladığı 28 yaşındaki sağ bek Joao Cancelo'nun 70 milyon Euro'luk satın alma maddesini kullanmakta kararsız olduğu da ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu Avrupa devlerini peşine taktı! Son talibi Almanya'dan

Bayern Münih'in ayrıca yine sağ bek mevkinde forma giyen Fransız futbolcu Benjamin Pavard ile yolları ayırmayı planladığı da gelen haberler arasında.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu Avrupa devlerini peşine taktı! Son talibi Almanya'dan

İNGİLİZLER HAYRAN KALDI

Ferdi Kadıoğlu'na daha önce İtalya'dan Inter ve Napoli takımları da talip olmuş son olarak da Premier Lig ekipleri Newcastle United ile Brighton'un son oynanan Kayseri maçına temsilci yollamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu Avrupa devlerini peşine taktı! Son talibi Almanya'dan

İngiliz temsilciler de Ferdi Kadıoğlu için son derece olumlu rapor yazmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu Avrupa devlerini peşine taktı! Son talibi Almanya'dan

Süper Lig'de zirve yarışında yer alan Fenerbahçe'de dikkat çeken isimlerden birisi de Ferdi Kadıoğlu oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu Avrupa devlerini peşine taktı! Son talibi Almanya'dan

Genç futbolcu sahaya koyduğu performansla sarı lacivertli taraftarlardan büyük alkış aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu Avrupa devlerini peşine taktı! Son talibi Almanya'dan

Bu anlamda futbolcu Avrupa devlerinin de radarına girdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu Avrupa devlerini peşine taktı! Son talibi Almanya'dan

Ferdi Kadıoğlu'nun transferi hakkında nasıl bir karar vereceği ise büyük merak konusu haline geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu Avrupa devlerini peşine taktı! Son talibi Almanya'dan

Oyuncuyla ilgili araştırmalar da futbolseverler tarafından sıklaştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu Avrupa devlerini peşine taktı! Son talibi Almanya'dan

İŞTE FUTBOLCUNUN KARİYERİ

Ferdi Kadıoğlu futbola 2008 yılında Hollanda'nın Youth takımının altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu Avrupa devlerini peşine taktı! Son talibi Almanya'dan

Ardından bir başka Hollanda ekibi NEC'in altyapısının yolunu tuttu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu Avrupa devlerini peşine taktı! Son talibi Almanya'dan

NEC takımında sergilediği performansla alkış alan oyuncu takımın A seviyesine yükselmeyi başardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu Avrupa devlerini peşine taktı! Son talibi Almanya'dan

Ferdi Kadıoğlu 14 Temmuz 2018 tarihinde ise Fenerbahçe ile el sıkıştı. O tarihten itibaren sarı lacivertliler için ter döküyor.

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