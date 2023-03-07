Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: İşi şansa bırakmıyor! İşte Jesus'un Sevilla analizi

FENERBAHÇE HABERLERİ: İşi şansa bırakmıyor! İşte Jesus'un Sevilla analizi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda Sevilla ile karşılaşacak Fenerbahçe'de kritik maçın hazırlıkları sürüyor. İşte sarı-lacivertlilerin zorlu randevu öncesi avantaj ve dezavantajları... (FB HABERLERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 10:26
FENERBAHÇE HABERLERİ: İşi şansa bırakmıyor! İşte Jesus'un Sevilla analizi

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda Sevilla eşleşmesine hazırlanan Fenerbahçe'de rakip çok iyi bir şekilde analiz ediliyor. Perşembe günkü ilk maç öncesi Jorge Jesus ile yardımcıları işlerini şansa bırakmadan İspanyol ekibini çalışıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İşi şansa bırakmıyor! İşte Jesus'un Sevilla analizi

Fenerbahçe'de artık gözler UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçındaki Sevilla mücadelesine çevrildi. Dev maç öncesi sarı-lacivertlilerde teknik heyet kapsamlı bir analiz hazırlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İşi şansa bırakmıyor! İşte Jesus'un Sevilla analizi

Teknik direktör Jorge Jesus ve yardımcıları işlerini şansa bırakmadan detaylı bir analiz yapıyor. Hem avantajlı noktalar hem de dezavantajlı konular titizlikle masaya yatırılıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İşi şansa bırakmıyor! İşte Jesus'un Sevilla analizi

İlk maçı perşembe akşamı deplasmanda oynayacak Fenerbahçe'de sıkı bir bir çalışma yürütülüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İşi şansa bırakmıyor! İşte Jesus'un Sevilla analizi

İşte Sevilla karşılaşması öncesi son durum:

FENERBAHÇE HABERLERİ: İşi şansa bırakmıyor! İşte Jesus'un Sevilla analizi

AVANTAJLAR: Milliyet'te yer alan haberde; sarı-lacivertliler geriden oyun kuran ve pasla çıkan rakiplerine karşı hep üstünlük sağladı. Sevilla da bu tarzda oynuyor. Geriden pasla çıkıyorlar. Fenerbahçe bu tip takımlara iyi pres yaparak baskı kurabiliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İşi şansa bırakmıyor! İşte Jesus'un Sevilla analizi

Zaman zaman 3'lü ve zaman zaman 4'lü oynayan Sevilla, merkez savunmada basit hatalar yapıyor. Son oynadıkları ve 6-1 kaybettikleri Atletico Madrid maçında merkezde çok ciddi savunma hatalarını yaptılar. Savunmada hep hazırlıksız yakalanıyorlar.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İşi şansa bırakmıyor! İşte Jesus'un Sevilla analizi

DEZAVANTAJLAR: Sevilla'nın kadro kalitesi gerçekten iyi. Ayrıca İspanyol ekibi UEFA Avrupa Ligi'ni bugüne kadar 6 kez kazandı ve turnuvanın bu anlamda en başarılı takımı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İşi şansa bırakmıyor! İşte Jesus'un Sevilla analizi

Çok tecrübeliler. Ayrıca sonuç alabilme özellikleri var. Örneğin PSV eşleşmesinde rakipleri daha iyi oynarken bir anda 45-55 arası 3 gol atıp, turu atlayacak sonucu yakaladılar. Bu sebeple Fenerbahçe'nin her iki maçta da motivasyonunu hiç bozmaması lazım.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İşi şansa bırakmıyor! İşte Jesus'un Sevilla analizi

17 MAÇTIR SARI GÖRMEDİ

Sezonun flaş yıldızlarından Ferdi Kadıoğlu, müthiş bir fedakarlığa daha imza atıyor. Sarı-lacivertli yıldız tam 17 haftadır sarı kart sınırında olmasına karşın cezalı duruma düşmedi. Takımı için büyük bir önemi olan 23 yaşındaki futbolcu büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İşi şansa bırakmıyor! İşte Jesus'un Sevilla analizi

Ferdi, 7 hafta daha sarı kart görmezse Pierre Van Hooijdonk'un 2003-04 sezonunda 24 haftalık sarı kart sınırında kalma rekorunu egale edecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İşi şansa bırakmıyor! İşte Jesus'un Sevilla analizi

GÖZLER PERES'TE

Sarı-lacivertlilerde sakatlık konusunda şanssızlıklar yaşayan Luan Peres'in durumu yakından takip ediliyor. Brezilyalı savunmacının dizinde zorlamaya bağlı şiş meydana gelmişti.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! F.Bahçe ve G.Saray...
Arda'ya büyük övgü! "Futbolumuzun böyle meleklere ihtiyacı var"
Ankara TOKİ ilk arsa sonuçları ve kazananlar 7 Mart
Ankara TOKİ İlk Arsa kura çekilişi canlı izle 7 Mart
TOKİ kuraları ne zaman başlayacak?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! F.Bahçe ve G.Saray... Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! F.Bahçe ve G.Saray... 10:46
NBA'de Cavaliers, Celtics'i mağlup etti NBA'de Cavaliers, Celtics'i mağlup etti 10:38
Andreas Cornelius'un Trabzonspor pişmanlığı Andreas Cornelius'un Trabzonspor pişmanlığı 10:36
İşi şansa bırakmıyor! İşte Jesus'un Sevilla analizi İşi şansa bırakmıyor! İşte Jesus'un Sevilla analizi 10:26
Zaniolo için olay sözler! "Kolay kolay ilk 11'e geçemez" Zaniolo için olay sözler! "Kolay kolay ilk 11'e geçemez" 09:39
Chelsea - Dortmund maçı saat kaçta? Chelsea - Dortmund maçı saat kaçta? 09:14
Daha Eski
Welinton Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Welinton Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? 00:15
Kasımpaşa nefes aldı! Kasımpaşa nefes aldı! 00:15
Erman Toroğlu'dan flaş Sevilla sözleri! Erman Toroğlu'dan flaş Sevilla sözleri! 00:15
G.Saray'dan Firmino operasyonu! G.Saray'dan Firmino operasyonu! 00:19
Torino tek golle galip! Torino tek golle galip! 00:37
Torino tek golle galip! Torino tek golle galip! 00:37