FENERBAHÇE HABERLERİ: İşi şansa bırakmıyor! İşte Jesus'un Sevilla analizi

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda Sevilla eşleşmesine hazırlanan Fenerbahçe'de rakip çok iyi bir şekilde analiz ediliyor. Perşembe günkü ilk maç öncesi Jorge Jesus ile yardımcıları işlerini şansa bırakmadan İspanyol ekibini çalışıyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda Sevilla eşleşmesine hazırlanan Fenerbahçe'de rakip çok iyi bir şekilde analiz ediliyor. Perşembe günkü ilk maç öncesi Jorge Jesus ile yardımcıları işlerini şansa bırakmadan İspanyol ekibini çalışıyor.
Fenerbahçe'de artık gözler UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçındaki Sevilla mücadelesine çevrildi. Dev maç öncesi sarı-lacivertlilerde teknik heyet kapsamlı bir analiz hazırlıyor.
Teknik direktör Jorge Jesus ve yardımcıları işlerini şansa bırakmadan detaylı bir analiz yapıyor. Hem avantajlı noktalar hem de dezavantajlı konular titizlikle masaya yatırılıyor.