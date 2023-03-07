FENERBAHÇE HABERLERİ: İşi şansa bırakmıyor! İşte Jesus'un Sevilla analizi

Çok tecrübeliler. Ayrıca sonuç alabilme özellikleri var. Örneğin PSV eşleşmesinde rakipleri daha iyi oynarken bir anda 45-55 arası 3 gol atıp, turu atlayacak sonucu yakaladılar. Bu sebeple Fenerbahçe'nin her iki maçta da motivasyonunu hiç bozmaması lazım.



