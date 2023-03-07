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Dersimiz Sevilla

Portekizli hoca, Perşembe günü oynayacakları rakiplerini ezberliyor. Kurmaylarıyla odasına kapanan Jesus tur için planlarını hazırlıyor. Sevilla şu an çok formsuz. Ligde küme düşme hattına kadar gerilediler. Jesus avantajlı skoru kaparak Kadıköy'ü bayram yerine çevirmek istiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 06:50
Dersimiz Sevilla

Fenerbahçe, Süper Lig'de evinde Galatasaray'a 3-0 kaybettikten sonra mental olarak çabuk toparlandı. Ardından çıktığı 6 maçın 5'ini kazanıp, 1'inde berabere kalan sarı-lacivertliler zirve yarışında Aslan'ı yalnız bırakmadı. Bu da Kanarya'nın Avrupa Ligi'nde Sevilla maçlarına daha moralli şekilde çıkmasını sağlayacak. Teknik direktör Jorge Jesus da kurmaylarıyla birlikte kapanarak Sevilla'nın son maçlarını incelemeye aldı. İspanyol ekibinin artılarını ve eksilerini öğrencilerine aktaracak.

Deplasmanda oynanacak karşılaşmada alınacak iyi skorla Kadıköy'deki rövanşı bayram yerine çevirmeyi hedefliyor. Öğrencilerine odaklanmalarını söyledi.

JESUS 5'TE 5

Jorge Jesus, Avrupa Ligi son 16 turunda çok başarılı bir teknik adam. Portekizli çalıştırıcı bu aşamada 5 kez rakipleriyle eşleşti. Marsilya, PSG, Bordeaux, Tottenham ve V.Plzen'i elemeyi başardı.

DİBE DOĞRU GİDİYOR

Sevilla son 5 karşılaşmada sadece 1 defa kazanabildi. Bu süreçte 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alırken İspanya Ligi'nde 17. basamağa kadar geriledi. 25 puanı var. Küme düşme hattındaki Almeria ile aynı puana sahip. Jorge Jesus, İspanyol temsilcisinin form olarak en düşük zamanında onlarla karşılaşmanın avantajını kullanmak istiyor.

SAMPAOLİ'NİN DURUMU BELİRSİZ

Sevilla'da teknik direktör Jorge Sampaoli'nin kulüpteki geleceği belirsiz. İspanyol medyası, Sevilla'nın küme düşme hattına kadar gerilemesi üzerine deneyimli hocanın Fenerbahçe maçına dahi çıkmama ihtimali doğduğunu yazdı. Yönetimin bu tur için şok bir değişiklik planı var.

CAPORROS GELEBİLİR

Jorge Sampaoli ile ayrılması durumunda Sevilla takımın başına Joaquin Caparros'u getirecek. İSampaoli'nin 6 milyon euro'luk tazminatı bulunuyor. Bunu ödemeyi kabul ederlerse operasyon hemen gerçekleşecek.

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