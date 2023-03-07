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Adım adım rekora

Valencia 23. golünü Kayserispor’a attı. Kocaman’ın bir sezonda 29 gollük rekoruna sadece 7 gol uzaklıkta.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 06:50
Adım adım rekora

Fenerbahçe'nin süper yıldızı Enner Valencia durmuyor. Tecrübeli forvet, Kadıköy'de deplasmanda, ceza sahası içinden, dışından, kafayla, sağ ayakla, sol ayakla, penaltıdan her yerde her şekilde golünü atıyor. Golleriyle de Kanarya'yı zirve yarışında tutmayı başarıyor. Son olarak Kayserispor deplasmanında güzel bir koşu ardından yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı. Ligdeki gol sayısını 23'e çıkardı ve açık farkla lider durumda. Enner Valencia'nın önünde önemli bir hedef var. Aykut Kocaman'ın bir sezonda attığı 29 gollük Fenerbahçe tarihindeki rekorunu kırmak. Ekvadorlu yıldız kalan 11 maçta 7 defa daha fileleri sarsarsa rekorun yeni sahibi olacak.

2 YILLIK İMZAYA YAKIN

Enner Valencia ile ilgili en çok merak edilen konuların başında kariyerini Fenerbahçe'de sürdürüp sürdürmeyeceği var. Ekvadorlu futbolcu son röportajında da kalma yönünde fikir bildirdi. Yönetim onu 2 yıl daha tutmanın planlarını yapıyor.

YÖNETİM TUTMAKTA KARARLI

Çubuklu formayla 100. karşılaşması sonrası yapılan paylaşımda "Daha nice maçlara" ifadesi de kulübün niyetini açık şekilde ortaya koyuyor. Kanarya İnternacional'i saf dışı bırakarak oyuncusuyla uzatmak istiyor.

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