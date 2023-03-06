Fenerbahçe'den 5. yıldız çağrısı: TFF'nin tarihi sorumluluğunu hatırlatıyoruz

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesi üzerinden 1959 öncesindeki şampiyonluklarla ilgili bir yayınladığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan başvurunun üzerinden 2 yıl geçtiği hatırlatırlarak, "Bugün, şanlı tarihimizin yazılmasında pay sahibi olan, alın teri döken tüm efsanelerimizin emeklerine sahip çıkmak için attığımız hak arayışı adımımızın üzerinden tam 2 yıl geçti." ifadelerine yer verildi.

Sarı lacivertli kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu'na şampiyonluklarla ilgili çağrıda bulunulurken açıklamada, "Kuruluş tarihi 1923 olan Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bizzat ulusal statüde oynatılarak kazandığımız 9 Şampiyonluğumuzun, Türk futbolu ve Cumhuriyet tarihine sahip çıkmak anlamına geldiğini, bu noktada Türkiye Futbol Federasyonu'nun tarihi bir sorumluluğa sahip olduğunu hatırlatıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, şanlı tarihimizin yazılmasında pay sahibi olan, alın teri döken tüm efsanelerimizin emeklerine sahip çıkmak için attığımız hak arayışı adımımızın üzerinden tam 2 yıl geçti.

730 gün önce, 6 Mart 2021 tarihinde, 1959 yılı öncesinde kazandığımız ulusal şampiyonluklarımızın tescil edilerek Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarındaki şampiyonluklarımıza eklenmesi ile bundan doğan diğer taleplerimizin karşılanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığımız başvurunun son derece önem arz ettiğini bir kez daha ifade ediyoruz.

Kuruluş tarihi 1923 olan Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bizzat ulusal statüde oynatılarak kazandığımız 9 Şampiyonluğumuzun, Türk futbolu ve Cumhuriyet tarihine sahip çıkmak anlamına geldiğini, bu noktada Türkiye Futbol Federasyonu'nun tarihi bir sorumluluğa sahip olduğunu hatırlatıyoruz.

Kurumlarda süreklilik ve istikrar olması gerektiği gözetilerek bugün itibariyle TFF'ye görev ve sorumluluklarını son kez hatırlatmak üzere başvurumuzu yinelediğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyor;

Her ne şartta olursa olsun haklı davamızın takipçisi olacağımızı ve hakkımızı aynı kararlılıkla sonuna kadar aramaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

İlgililer ve tüm kamuoyu bilmelidir ki; Bu konu kişisel yorum, görüş ve önyargılarla sona erdirilemez, Asırlık tarihin gerçekleri asla ve asla yok sayılamaz."