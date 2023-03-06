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Fenerbahçe kuvvet ve dayanıklılık çalıştı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 19:02
Fenerbahçe kuvvet ve dayanıklılık çalıştı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında İspanya temsilcisi Sevilla ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Antrenman, sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan oyuncular idmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, Sevilla ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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