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Dahoud’da 4 zorlu rakip

F.Bahçe'nin transfer listesinde yer alan Mahmoud Dahoud ile 4 takımın daha ilgilendiği aktarıldı... Alman basını, sezon sonunda Dortmund'dan ayrılma kararı alan Suriye uyruklu Alman orta saha ile F.Bahçe dışında İtalya'dan Milan ve Napoli, İspanya'dan Sevilla ve İngiltere'den Leicester City ilgileniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Dahoud’da 4 zorlu rakip

F.Bahçe'nin transfer listesinde yer alan Mahmoud Dahoud ile 4 takımın daha ilgilendiği aktarıldı... Alman basını, sezon sonunda Dortmund'dan ayrılma kararı alan Suriye uyruklu Alman orta saha ile F.Bahçe dışında İtalya'dan Milan ve Napoli, İspanya'dan Sevilla ve İngiltere'den Leicester City ilgileniyor... Farklı bir ligde deneyim yaşamak isteyen Dahoud'un yeni takımını seçmek için sezon sonuna kadar bekleyeceği de ifade edildi... Bu sezon Borussia Dortmund'da 7 resmi maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu skor yapamadı... Kariyerinde ise 224 maçta 13 gol+33 asist üretti.

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