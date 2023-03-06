Arda Güler ve Altay Bayındır'ın sözleşmesi uzatılacak mı? Fenerbahçe'den açıklama geldi

Türkiye'de ara transfer dönemi dün itibariyle sona ererken bu süreçte kadrosunu Jayden Oosterwolde, Samet Akaydın ve Emre Demir ile güçlendirdi.
Türkiye'de ara transfer dönemi dün itibariyle sona ererken bu süreçte kadrosunu Jayden Oosterwolde, Samet Akaydın ve Emre Demir ile güçlendirdi.
Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe iç transferde de iki önemli imza atmaya çok yakın.
Sarı lacivertlilerde takımın geleceği olarak görülen Arda Güler ile birlikte sözleşmesi sona erecek olan takım kaptanı Altay Bayındır konusunda herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığı belirtilirken iki oyuncuyla da imzanın 1 aylık süreç içinde gerçekleşmesi bekleniyor.