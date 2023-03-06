Haberler Fenerbahçe Arda Güler ve Altay Bayındır'ın sözleşmesi uzatılacak mı? Fenerbahçe'den açıklama geldi

Arda Güler ve Altay Bayındır'ın sözleşmesi uzatılacak mı? Fenerbahçe'den açıklama geldi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İç transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Arda Güler ve Altay Bayındır ile yeni sözleşme imzalamak için masaya oturmuştu. Sarı-lacivertlilerin Altay ile yaptığı görüşmelerde pürüz olduğu öne sürülürken, Fenerbahçe cephesinden iki oyuncuyla ilgili açıklama geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 11:42
Arda Güler ve Altay Bayındır'ın sözleşmesi uzatılacak mı? Fenerbahçe'den açıklama geldi

Türkiye'de ara transfer dönemi dün itibariyle sona ererken bu süreçte kadrosunu Jayden Oosterwolde, Samet Akaydın ve Emre Demir ile güçlendirdi.

Arda Güler ve Altay Bayındır'ın sözleşmesi uzatılacak mı? Fenerbahçe'den açıklama geldi

Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe iç transferde de iki önemli imza atmaya çok yakın.

Arda Güler ve Altay Bayındır'ın sözleşmesi uzatılacak mı? Fenerbahçe'den açıklama geldi

Sarı lacivertlilerde takımın geleceği olarak görülen Arda Güler ile birlikte sözleşmesi sona erecek olan takım kaptanı Altay Bayındır konusunda herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığı belirtilirken iki oyuncuyla da imzanın 1 aylık süreç içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Arda Güler ve Altay Bayındır'ın sözleşmesi uzatılacak mı? Fenerbahçe'den açıklama geldi

ARDA GÜLER'E PROFESYONEL İMZA

25 Şubat'ta 18 yaşına basan Arda Güler'in geçen yıl imza attığı 3 yıllık sözleşmesi profesyonele dönse de yönetim bu süreci hem 5 yıla çıkarmak hem de hem oyuncunun hem de kulübün menfaatlerine yönelik değişiklikler yapmak istiyor.

Arda Güler ve Altay Bayındır'ın sözleşmesi uzatılacak mı? Fenerbahçe'den açıklama geldi

Yeni sözleşme için Arda'nın ailesi ve kulübün uyum içinde bir süreç yürüttüğü, 1 ay gibi bir süre içinde genç yıldıza yeni sözleşme imzalatılacağı öğrenildi.

Arda Güler ve Altay Bayındır'ın sözleşmesi uzatılacak mı? Fenerbahçe'den açıklama geldi

Arda Güler süreciyle bizzat başkan Ali Koç'un ilgilendiği, her adımda futbolcunun geleceğinin dikkatli ve titiz bir çalışmayla gözetildiği bilgisi de edinildi.

Arda Güler ve Altay Bayındır'ın sözleşmesi uzatılacak mı? Fenerbahçe'den açıklama geldi

ALDIĞI SÜRELER ARTACAK

18 yaşına girdikten sonra ilk kez Kayseri maçında 11"de sahaya çıkan Arda Güler'in verilen görevi başarıyla yerine getirerek hocası Jesus'un gözüne girdiği öğrenildi.

Arda Güler ve Altay Bayındır'ın sözleşmesi uzatılacak mı? Fenerbahçe'den açıklama geldi

Portekizli teknik adamın özel ilgisi sayesinde gerek fizik olarak, gerek oyun yapısı olarak geliştiği belirtilen Arda'nın önümüzdeki süreçte daha fazla süre alması bekleniyor.

Arda Güler ve Altay Bayındır'ın sözleşmesi uzatılacak mı? Fenerbahçe'den açıklama geldi

ALTAY'DA SORUN YOK

Son Kayserispor maçına kritik kurtarışlarıyla imza atan Altay Bayındır'la yürütülen sözleşme görüşmelerinde olumsuz bir durumun yaşanmadığının özellikle altı çizildi.

Arda Güler ve Altay Bayındır'ın sözleşmesi uzatılacak mı? Fenerbahçe'den açıklama geldi

Kulüp kaynakları konu ile ilgili olarak "Fenerbahçe Altay'la devam etmek istiyor, Altay da Fenerbahçe'de kalmak istiyor.

Arda Güler ve Altay Bayındır'ın sözleşmesi uzatılacak mı? Fenerbahçe'den açıklama geldi

Dolayısıyla bir tıkanma, bir kriz asla oluşmadı.

Arda Güler ve Altay Bayındır'ın sözleşmesi uzatılacak mı? Fenerbahçe'den açıklama geldi

Görüşmelerde acele edilmeden detaylar zamana yayılınca ortaya para veya Avrupa'da oynama isteği gibi iddialar ortaya çıktı.

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