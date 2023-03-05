Haberler Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar başladı

UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar başladı

Avrupa Ligi'nde perşembe günü Sevilla deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı. Michy Batshuayi, sakatlığının ardından takımla çalışmalara başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 20:01
UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar başladı

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında 9 Mart Perşembe günü İspanya temsilcisi Sevilla'ya konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Pas yaparak devam eden idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Süper Lig'de dün Yukatel Kayserispor ile oynanan maçta ilk 11'de forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi.

Sakatlığını atlatan Michy Batshuayi'nin, antrenmanın tamamında takımla çalıştığı ifade edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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