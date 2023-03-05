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Tarih yazıyor

Sarı-lacivertlilerin süper yıldızı Kayserispor deplasmanını boş geçmedi. Harika bir kafa golüyle skor perdesini açtı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 06:50
Tarih yazıyor

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Sezona damgasını vuran isimlerden olan Enner Valencia, Kayserispor deplasmanında da günündeydi. 33 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla 100. maçına çıkıp "Dalya" derken yine golünü attı. Sol kanattan Lincoln'ün kestiği topa çok iyi yükselen Ekvadorlu yıldız düzgün bir kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı. Bu Enner Valencia'nın Süper Lig'de kaydettiği 23. gol oldu. Tecrübeli futbolcu gol krallığında uzak ara önde. Karagümrüklü Mbaye Diagne'nin 14 golü bulunuyor.

4 MAÇLIK SERİSİNİ TEKRARLADI

Enner Valencia, Süper Lig'de daha önce Mayıs-Ağustos 2022 arasında art arda 4 karşılaşmada gol atmıştı. Bu rekorunu tekrarladı. Kasımpaşa'ya 4 gol attıktan sonra, Adana Demirspor ve Konyaspor ağlarını da sarsmıştı. Dün de Kayserispor deplasmanında açılış golünü kaydederek gol serisini 4 maça çıkardı. Teknik direktör Jorge Jesus da karşılaşma sonunda tecrübeli forvetini tebrik etti. Takım arkadaşları da onu soyunma odasında "Hoş geldin Kral" tezahüratlarıyla karşıladı.

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