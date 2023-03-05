Haberler Fenerbahçe Ömer Üründül Kayserispor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Ömer Üründül Kayserispor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'la karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takım, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de maçı değerlendirirken hakem Atilla Karaoğlan'ı eleştirdi. İşte o yazı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 07:33
Ömer Üründül Kayserispor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

ÖMER ÜRÜNDÜL - FERDİ TAKIMIN HER ZAMAN EN İYİSİ

F.Bahçe sezonun flaş golcüsü Valencia ile maçta erken öne geçti. Ancak devre sonuna kadar kopuk bir futbol sergilediler.

Ömer Üründül Kayserispor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Arda ile bir net pozisyon var ve duran toplarda Szalai'nin birçok fırsatı var. Ama Kayserispor'un ikisi Altay tarafından kurtarılan 5 pozisyonu oldu.

Ömer Üründül Kayserispor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

F.Bahçe'nin, galip durumdayken takım savunmasında bu tip arızalar göstermemesi lazım.

Ömer Üründül Kayserispor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

İlk yarıda Samet'in bazı pozisyon hatalarını gözlemledim. İkinci önemli nokta da Crespo'daki form düşüklüğüydü.

Ömer Üründül Kayserispor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Arda 30-35 dakika faydalı oldu sonra yorulup oyundan düştü.

Ömer Üründül Kayserispor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Tabii ki sezon başından beri sınırlı dakikalar oynayan bir oyuncuda yorgunluğu normal karşılamak gerekir. Zaten Jesus da gerektiği zaman oyundan aldı.

Ömer Üründül Kayserispor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Fenerbahçe'nin bana göre 3 puan almasındaki en önemli faktörü ikinci yarıdaki kompakt futboluydu.

Ömer Üründül Kayserispor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

İlk yarının aksine rakibe son saniyede yenen duran top dışında hiç pozisyon vermedi. Oyunu da kendi kontrolünde tuttu.

Ömer Üründül Kayserispor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Takımın her zaman en iyisi olan Ferdi'nin dünkü müthiş golü izlenmeye değerdi. Ben bir de Lincoln'ü beğendim.

Ömer Üründül Kayserispor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Şimdi Fenerbahçe'nin önünde çok kritik bir Sevilla deplasmanı var.

Ömer Üründül Kayserispor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Önerim orta sahayı bir fazla oyuncuyla dirençli kurmak ve tek santrfor Valencia ile maça başlamak.

Ömer Üründül Kayserispor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Kayserispor ilk yarı kora kor oynadı, pozisyonlar da buldu. Ama ikinci yarıda takım halinde her yönleriyle çok kötüydüler.

Ömer Üründül Kayserispor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Hakem Atilla Karaoğlan iyi bir yönetim gösterdi. Yalnız 62. dakikada Valencia geriden müthiş yükselerek kafa vurdu. Gol olmadı ama Karaoğlan faul verdi.

Ömer Üründül Kayserispor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Gol olsa iptal edecekti. Avrupa'nın üst düzey liglerinde böyle bir pozisyona faul çalan hakem uzun süre maç alamaz!

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