Hırsımızı gösterdik

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, ilk golü erken bulmalarının kazanmalarında önemli rol oynadığını söyledi. "Maça hızlı başlayıp golü atarak kazanma arzumuzu ispatladık" diyen Portekizli çalıştırıcı, "Farkı daha da açabilirdik. Ki böyle maçlarda bunu yapmak gerek. Son dakikada yediğimiz golm beraberlik golü de olabilirdi" ifadesini kullandı. Yine de oyundan memnun olduğunu sözlerine ekleyen tecrübeli teknik adam, yarıştan hiç kopmayacaklarının sözünü verdi.
Fenerbahçe teknik direktörüJorge Jesus, ilkgolü erken bulmalarınınkazanmalarında önemli roloynadığını söyledi. "Maçahızlı başlayıp golü atarak kazanmaarzumuzu ispatladık"diyen Portekizli çalıştırıcı, "Farkı dahada açabilirdik. Ki böyle maçlardabunu yapmak gerek.Son dakikada yediğimizgolm beraberlik golü de olabilirdi"ifadesini kullandı. Yinede oyundan memnun olduğunusözlerine ekleyen tecrübeliteknik adam, yarıştan hiçkopmayacaklarının sözünü verdi.