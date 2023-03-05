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Hırsımızı gösterdik

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, ilk golü erken bulmalarının kazanmalarında önemli rol oynadığını söyledi. "Maça hızlı başlayıp golü atarak kazanma arzumuzu ispatladık" diyen Portekizli çalıştırıcı, "Farkı daha da açabilirdik. Ki böyle maçlarda bunu yapmak gerek. Son dakikada yediğimiz golm beraberlik golü de olabilirdi" ifadesini kullandı. Yine de oyundan memnun olduğunu sözlerine ekleyen tecrübeli teknik adam, yarıştan hiç kopmayacaklarının sözünü verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 06:50
Hırsımızı gösterdik
Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, ilk golü erken bulmalarının kazanmalarında önemli rol oynadığını söyledi. "Maça hızlı başlayıp golü atarak kazanma arzumuzu ispatladık" diyen Portekizli çalıştırıcı, "Farkı daha da açabilirdik. Ki böyle maçlarda bunu yapmak gerek. Son dakikada yediğimiz golm beraberlik golü de olabilirdi" ifadesini kullandı. Yine de oyundan memnun olduğunu sözlerine ekleyen tecrübeli teknik adam, yarıştan hiç kopmayacaklarının sözünü verdi.
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