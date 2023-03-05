Haberler Fenerbahçe Ferdi'den uzun menzilli füze

Ferdi'den uzun menzilli füze

Ferdi Kadıoğlu bu sezon ilk golünü Kayserispor ağlarına gönderdi... 23 yaşındaki oyuncu, 68. dakikada ceza sahasının 28 metre dışından çok sert vurdu. 131 kilometre hıza ulaşan top, Bilal'in bakışları arasında filelerle buluştu... Ferdi, "Bizler açısından kolay bir maç değildi. Rakip de çok pozisyon yakaladı. Galibiyetten dolayı mutluyuz. Attığım golden dolayı da mutluyum" dedi. Öte yandan bu sezon ligde ilk 5 maçta 3 sarı kart gören Ferdi Kadıoğlu, 17 maçtır sınırda oynamasına rağmen cezalı duruma düşmemeyi başardı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 06:50
Ferdi'den uzun menzilli füze
Ferdi Kadıoğlu bu sezon ilk golünü Kayserispor ağlarına gönderdi... 23 yaşındaki oyuncu, 68. dakikada ceza sahasının 28 metre dışından çok sert vurdu. 131 kilometre hıza ulaşan top, Bilal'in bakışları arasında filelerle buluştu... Ferdi, "Bizler açısından kolay bir maç değildi. Rakip de çok pozisyon yakaladı. Galibiyetten dolayı mutluyuz. Attığım golden dolayı da mutluyum" dedi. Öte yandan bu sezon ligde ilk 5 maçta 3 sarı kart gören Ferdi Kadıoğlu, 17 maçtır sınırda oynamasına rağmen cezalı duruma düşmemeyi başardı.
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