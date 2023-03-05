Fenerbahçe'de flaş Arda Güler gelişmesi! Sözleşmesindeki o madde...

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya geldi.
Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadeleden galip ayrılan taraf, 2-1'lik skorla sarı-lacivertliler oldu.
Kanarya'ya galibiyeti getiren goller Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu'dan geldi.
Fenerbahçe adına mücadelede en çok konuşulan isimlerden biri Arda Güler oldu.
Genç yıldız, Kayserispor maçında teknik direktör Jorge Jesus tarafından ilk 11'de görevlendirildi.
Bu sezon Süper Lig'de 10. kez süre alan Arda, 60. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.
Fenerbahçe'de Kayserispor maçı sonrası Arda Güler ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Altay, Valencia, Zajc, Crespo gibi isimlerle masaya oturan sarı-lacivertli yönetim, Arda için de önemli bir hamle yaptı.
2019'da Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe altyapısına gelen ve Jorge Jesus ile fazla şans bulamasa da görev yaptığı maçlarda yeteneği ile alkış toplayan genç yıldız, yeni sözleşme imzalamaya çok yakın.
2025'te bitecek kontratı 2027'ye uzatılmak istenen 18 yaşındaki orta saha için bizzat devreye giren Başkan Ali Koç, ailesiyle yaptığı ilk görüşmeden olumlu geri dönüş aldı.
Hem Arda'nın hem de ailesinin Fenerbahçe'ye karşı bir vefa borcu hissettiği ve yeni imza için işi yokuşa sürmeyecekleri gelen bilgiler arasında.
Hürriyet'in haberine göre; yeni sözleşmede, '1500 dakika oynamazsa 5 milyon Euro karşılığında serbest kalır' şeklindeki maddenin kaldırılması için ön anlaşmanın sağlandığı kaydedildi.
Başkan Ali Koç'un Konyaspor maçında sahaya kadar inerek doğum gününü kutladığı Arda için, "Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük yıldızlardan biri olacak" ifadelerini kullanarak Fenerbahçe ile büyük başarılar yaşayacağına inandığını söylediği ifade edildi.
Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 19 maça çıktı.
18 yaşındaki yıldız, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Arda'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.