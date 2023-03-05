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Fenerbahçe'de flaş Arda Güler gelişmesi! Sözleşmesindeki o madde...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İç transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladığı öne sürülmüştü. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Yukatel Kayserispor maçına ilk 11'de başlayan 18 yaşındaki futbolcuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 17:33
Fenerbahçe'de flaş Arda Güler gelişmesi! Sözleşmesindeki o madde...

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'de flaş Arda Güler gelişmesi! Sözleşmesindeki o madde...

Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadeleden galip ayrılan taraf, 2-1'lik skorla sarı-lacivertliler oldu.

Fenerbahçe'de flaş Arda Güler gelişmesi! Sözleşmesindeki o madde...

Kanarya'ya galibiyeti getiren goller Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu'dan geldi.

Fenerbahçe'de flaş Arda Güler gelişmesi! Sözleşmesindeki o madde...

Fenerbahçe adına mücadelede en çok konuşulan isimlerden biri Arda Güler oldu.

Fenerbahçe'de flaş Arda Güler gelişmesi! Sözleşmesindeki o madde...

Genç yıldız, Kayserispor maçında teknik direktör Jorge Jesus tarafından ilk 11'de görevlendirildi.

Fenerbahçe'de flaş Arda Güler gelişmesi! Sözleşmesindeki o madde...

Bu sezon Süper Lig'de 10. kez süre alan Arda, 60. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

Fenerbahçe'de flaş Arda Güler gelişmesi! Sözleşmesindeki o madde...

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı sonrası Arda Güler ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de flaş Arda Güler gelişmesi! Sözleşmesindeki o madde...

Altay, Valencia, Zajc, Crespo gibi isimlerle masaya oturan sarı-lacivertli yönetim, Arda için de önemli bir hamle yaptı.

Fenerbahçe'de flaş Arda Güler gelişmesi! Sözleşmesindeki o madde...

2019'da Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe altyapısına gelen ve Jorge Jesus ile fazla şans bulamasa da görev yaptığı maçlarda yeteneği ile alkış toplayan genç yıldız, yeni sözleşme imzalamaya çok yakın.

Fenerbahçe'de flaş Arda Güler gelişmesi! Sözleşmesindeki o madde...

2025'te bitecek kontratı 2027'ye uzatılmak istenen 18 yaşındaki orta saha için bizzat devreye giren Başkan Ali Koç, ailesiyle yaptığı ilk görüşmeden olumlu geri dönüş aldı.

Fenerbahçe'de flaş Arda Güler gelişmesi! Sözleşmesindeki o madde...

Hem Arda'nın hem de ailesinin Fenerbahçe'ye karşı bir vefa borcu hissettiği ve yeni imza için işi yokuşa sürmeyecekleri gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe'de flaş Arda Güler gelişmesi! Sözleşmesindeki o madde...

Hürriyet'in haberine göre; yeni sözleşmede, '1500 dakika oynamazsa 5 milyon Euro karşılığında serbest kalır' şeklindeki maddenin kaldırılması için ön anlaşmanın sağlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe'de flaş Arda Güler gelişmesi! Sözleşmesindeki o madde...

Başkan Ali Koç'un Konyaspor maçında sahaya kadar inerek doğum gününü kutladığı Arda için, "Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük yıldızlardan biri olacak" ifadelerini kullanarak Fenerbahçe ile büyük başarılar yaşayacağına inandığını söylediği ifade edildi.

Fenerbahçe'de flaş Arda Güler gelişmesi! Sözleşmesindeki o madde...

Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 19 maça çıktı.

Fenerbahçe'de flaş Arda Güler gelişmesi! Sözleşmesindeki o madde...

18 yaşındaki yıldız, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'de flaş Arda Güler gelişmesi! Sözleşmesindeki o madde...

Arda'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'de flaş Arda Güler gelişmesi! Sözleşmesindeki o madde...

Genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.

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