Alkışlar Altay'a

Sarı lacivertli takımın bu sezon sıkça eleştirilen kalecisi Altay Bayındır galibiyette önemli pay sahibi oldu. Genç file bekçisi, özellikle ilk yarıda takımının 1-0 önde olduğu anlarda yaptığı kurtarışlarla beraberliği önledi. İkinci devrede de kalesinde güven verdi. Başarılı eldivenin son dakikalarda yediği golde yapacak fazla bir şeyi yoktu.

"HAK EDEREK ALDIK"

Altay maç sonrası açıklamada "Zor bir deplasmandan hak ederek aldığımız 3 puanla dönüyoruz. Taraftarımızın olmaması tabii ki etkiledi. Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz. Sezon sonuna dek böyle devam etmek istiyoruz" dedi.