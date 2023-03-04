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Valencia dalya diyor

Enner Valencia, Kayserispor maçında görev yapması halinde sarı-lacivertli forma ile 100. maçına çıkacak... 2020-21 sezonu başında Fenerbahçe'ye gelen Ekvadorlu oyuncu tüm kulvarlarda 99 maça çıkıp; 51 gol attı, 14 de asist gerçekleştirdi... Fenerbahçe tarihinde en fazla gol atan 10. isim konumuna gelen Valencia, Süper Lig'de kalan 12 maçta 8 gol daha kaydederse Fenerbahçe tarihinin bir sezonda en fazla gol atan ismi olacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Valencia dalya diyor
Enner Valencia, Kayserispor maçında görev yapması halinde sarı-lacivertli forma ile 100. maçına çıkacak... 2020-21 sezonu başında Fenerbahçe'ye gelen Ekvadorlu oyuncu tüm kulvarlarda 99 maça çıkıp; 51 gol attı, 14 de asist gerçekleştirdi... Fenerbahçe tarihinde en fazla gol atan 10. isim konumuna gelen Valencia, Süper Lig'de kalan 12 maçta 8 gol daha kaydederse Fenerbahçe tarihinin bir sezonda en fazla gol atan ismi olacak.
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