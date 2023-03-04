Türk futbolu için bir ayıp

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kayseri maçına taraftarlarının alınmamasının Türk futboluna yapılmış bir ayıp olduğunu söyledi... Yürütmeyi durdurma kararının iptalini değerlendiren Koç, "En ağır ihlaller, en yoğun hakem hataları, neden hep bizim en iddialı olduğumuz dönemlerde başımıza geliyor? Tribünlerde siyasi sloganları ben de istemiy orum. F.Bahçe siyaset üstüdür. Bu belki de Cumhurbaşkanımıza yapılmış bir kötülüktür" ifadelerini kullandı... Koç, taraftarlardan provokasyonlara gelmemelerini ve sadece takımlarına destek vermelerini istedi.
FenerbahçeBaşkanı Ali Koç, Kayseri maçına taraftarlarının alınmamasının Türk futboluna yapılmış bir ayıp olduğunu söyledi... Yürütmeyi durdurma kararının iptalini değerlendiren Koç, "En ağır ihlaller, en yoğun hakem hataları, neden hep bizim en iddialı olduğumuz dönemlerde başımıza geliyor? Tribünlerde siyasi sloganları ben de istemiy orum. F.Bahçe siyaset üstüdür. Bu belki de Cumhurbaşkanımıza yapılmış bir kötülüktür" ifadelerini kullandı... Koç, taraftarlardan provokasyonlara gelmemelerini ve sadece takımlarına destek vermelerini istedi.