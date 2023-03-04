Taraftar yasağı geri geldi!

Kayseri 2. İdare Mahkemesi, Kayserispor ile Fenerbahçe arasında bugün oynanacak karşılaşmada, deplasman yasağı için yürütmenin durdurulması kararını itiraz üzerine iptal etti... İl Spor Güvenlik Kurulu, Kayseri 2. İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma ara kararının ardından itiraz hakkını kullanmıştı. Yeni bir karar çıkmazsa sarılacivertli taraftarlar tribüne alınmayacak.
Kayseri2. İdare Mahkemesi, Kayserispor ile Fenerbahçe arasında bugün oynanacak karşılaşmada, deplasman yasağı için yürütmenin durdurulması kararını itiraz üzerine iptal etti... İl Spor Güvenlik Kurulu, Kayseri 2. İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma ara kararının ardından itiraz hakkını kullanmıştı. Yeni bir karar çıkmazsa sarılacivertli taraftarlar tribüne alınmayacak.