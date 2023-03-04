Meşale şovu

FenerbahçeKayseri'de bir grup taraftar tarafından meşalelerle karşılandı. Havalimanı çıkışında teknik direktör Jesus'a çiçek verildi. Kafile kalacağı otele tezahüratlarla uğurlandı... Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, Joao Pedro ve Joshua King'in golleriyle 2-0 kazanmıştı.
FenerbahçeKayseri'de bir grup taraftar tarafından meşalelerle karşılandı. Havalimanı çıkışında teknik direktör Jesus'a çiçek verildi. Kafile kalacağı otele tezahüratlarla uğurlandı... Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, Joao Pedro ve Joshua King'in golleriyle 2-0 kazanmıştı.