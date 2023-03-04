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Meşale şovu

Fenerbahçe Kayseri'de bir grup taraftar tarafından meşalelerle karşılandı. Havalimanı çıkışında teknik direktör Jesus'a çiçek verildi. Kafile kalacağı otele tezahüratlarla uğurlandı... Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, Joao Pedro ve Joshua King'in golleriyle 2-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Meşale şovu
Fenerbahçe Kayseri'de bir grup taraftar tarafından meşalelerle karşılandı. Havalimanı çıkışında teknik direktör Jesus'a çiçek verildi. Kafile kalacağı otele tezahüratlarla uğurlandı... Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, Joao Pedro ve Joshua King'in golleriyle 2-0 kazanmıştı.
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