Haberler Fenerbahçe KAYSERİSPOR FENERBAHÇE CANLI MAÇ İZLE ŞİFRESİZ 📺 | FB maçı hangi kanalda? Kayserispor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE CANLI MAÇ İZLE ŞİFRESİZ 📺 | FB maçı hangi kanalda? Kayserispor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Kayserispor ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında kozlarını paylaşacak. Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Serdar Aziz, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor, Miha Zajc ve Willian Arao, sarı kart görmeleri durumunda Alanyaspor ile oynanacak karşılaşmada yer alamayacak. Fenerbahçe'de Jesus'un cezası sona erdi. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, FB maçı hangi kanalda? Kayserispor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 17:10 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 17:30
KAYSERİSPOR FENERBAHÇE CANLI MAÇ İZLE ŞİFRESİZ 📺 | FB maçı hangi kanalda? Kayserispor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Kayserispor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Kayserispor ile Fenerbahçe, 24. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak maç futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarıda araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Fenerbahçe maçı 4 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? HANGİ KANALDA?

Deprem felaketi sonrasında yayınlanan Omuz Omuza bağış kampanyasında 3-13 Mart arasında yayınlanacak müsabakaların şifresiz verileceği açıklandı. BeIN SPORTS TOD TV üzerinden müsabakayı şifresiz takip edebilirsiniz.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Arif, Attamah, Campanharo, Karimi, Cardoso, Emrah, Mane, Thiam

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc, İrfan, Rossi, King, Valencia

JESUS'UN CEZASI BİTTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 1 maçlık men cezasının ardından Kayserispor karşılaşmasıyla takımının başındaki yeri alacak. Konyaspor ile oynanan erteleme maçında PFDK tarafından verilen ceza sebebiyle görev alamayan Jesus'un yerine yardımcısı Joao de Deus sahada yer almıştı.

ARDA GÜLER İYİLEŞTİ

Fenerbahçe'nin genç yıldız futbolcusu Arda Güler, takıma dahil oldu. Sarı-lacivertli ekipte gribal enfeksiyon sebebiyle iki antrenmanda yer alamayan Arda Güler, dün takıma dahil oldu.

PERES VE BATSHUAYI SAKAT

Sarı-lacivertli ekipte Luan Peres ile Michy Batshuayi, Kayserispor maçında görev alamayacak. Antrenmanda sakatlık yaşayan Peres ile Batshuayi, takımdan ayrı bireysel çalışmalarla Sevilla maçına hazırlanacak.

8 İSİM CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 8 isim Kayserispor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte; Serdar Aziz, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor, Miha Zajc ve Willian Arao, sarı kart görmeleri durumunda Alanyaspor ile oynanacak karşılaşmada yer alamayacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın hayallerini sıraladığı liste yürek sızlattı! Taha Duymaz'ın ablasından duygulandıran paylaşım!
Rota yeniden oluşturuluyor! 'Masa'dan kalkan Meral Akşener'e Fazıl Say'dan skandal 'dışkı' iması "Sifonu çek gitsin!" Meğer daha önce...
Toroğlu'ndan Trabzonspor sözleri! "Her sene..."
G.Saray'dan sol bek operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den Guduric açıklaması!
F.Bahçe'ye Ferdi Kadıoğlu piyangosu! İzleyecekler
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toroğlu'ndan Trabzonspor sözleri! "Her sene..." Toroğlu'ndan Trabzonspor sözleri! "Her sene..." 17:08
İstanbulspor - G.Saray | CANLI İstanbulspor - G.Saray | CANLI 17:04
Fırtına'ya Trezeguet şoku! Fırtına'ya Trezeguet şoku! 16:37
F.Bahçe Kayserispor'a konuk oluyor! F.Bahçe Kayserispor'a konuk oluyor! 16:48
F.Bahçe'den Guduric açıklaması! F.Bahçe'den Guduric açıklaması! 16:54
Beşiktaş - Ankaragücü maçı saat kaçta? Beşiktaş - Ankaragücü maçı saat kaçta? 17:00
Daha Eski
Diagne coştu! Gol düellosunu Karagümrük kazandı Diagne coştu! Gol düellosunu Karagümrük kazandı 15:39
Abdullah Avcı'dan Ağaoğlu sözleri! Abdullah Avcı'dan Ağaoğlu sözleri! 15:43
Trabzonspor'da Denswil açıklaması! Trabzonspor'da Denswil açıklaması! 15:53
Fırtına'dan Yunanistan'a geçmiş olsun mesajı! Fırtına'dan Yunanistan'a geçmiş olsun mesajı! 16:10
Bakan Kasapoğlu'ndan Messi imzalı forma bağışı Bakan Kasapoğlu'ndan Messi imzalı forma bağışı 16:18
Tuzlaspor Gameli ile güldü! Tuzlaspor Gameli ile güldü! 16:23