Kayserispor 1-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'de heyecan dolu bir maç daha geride kaldı.

Lig'de 24. hafta mücadelesinde Kayserispor, Fenerbahçe'yi konuk etti.

Karşılaşmadan sarı lacivertliler 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Valencia 67. dakikada ise Ferdi Kadıoğlu kaydetti.

Kayserispor'un tek golü ise 90+6'da Arif'ten geldi.

Bu sonuçla Fenerbahçe ligde lider Galatasaray'ın ardından 51 puanla 2. sırada bulunuyor.

Kayserispor ise 35 puanla 7. sırada yer aldı.

VALENCIA 100. MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Enner Valencia bu maçla beraber sarı lacivertlilerdeki 100. maçına çıkma başarısı elde etti.