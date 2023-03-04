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Fenerbahçe'nin deplasmandaki yenilmezlik serisi 5 maça çıktı!

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe önemli de bir seri yakaladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 22:22
Fenerbahçe'nin deplasmandaki yenilmezlik serisi 5 maça çıktı!

Kayserispor'u deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe, bu galibiyet ile dış sahadaki yenilmezlik serisini 5 maça çıkarmış oldu. Sarı-lacivertliler, söz konusu seride 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak son 5 deplasman mücadelesinde hanesine 13 puan yazdırdı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Bu müsabakayla sarı-lacivertliler, dış sahadaki yenilmezlik serisini 5 maça yükseltmiş oldu.

Deplasmanda son yenilgisini ligin 15. haftasında Trabzonspor'a karşı 2-0 ile alan sarı-lacivertliler, 17. haftada Antalyaspor'u sahasında 2-1 yendi. Kanarya, 19. haftada gittiği Gaziantep deplasmanından 2-1 ile 3 puanı hanesine yazdırırken, Ümraniyespor'u da aynı skorla geçti.

Fenerbahçe, son olarak 22. haftadaki deplasman maçı olan Adana Demirspor müsabakasında ise rakibi ile 1-1 berabere kaldı.
Sarı-lacivertliler, son 5 deplasman mücadelesinde mağlubiyet yüzü görmezken, 4 galibiyet 1 beraberlik ile 13 puanı hanesine yazdırmış oldu.

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