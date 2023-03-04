Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesi Jorge Jesus'tan transfer açıklaması!

Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcının özellikle transfer sözleri dikkat çekti.

İŞTE JORGE JESUS'UN AÇIKLAMALARI:

Rakibimiz güçlü bir takım. Kaliteli bir ekip. Bugünkü maçın zor olacağını düşünüyorum. Bu zorluklara karşı planlarımızı yaptık. Bugünkü hedefimiz her zaman olduğu gibi 3 puan, kazanmak istiyoruz.

Bence deplasmana taraftar gelmemesi Fenerbahçe'ye zarar veren bir karar oldu.

Şu anda transfer konusu önemli değil. Önemli olan bu maç. Zaten transfer Avrupa'da kapandığı için takımlar oyuncularını bırakmak istemeyecektir. Bizim amacımız yeniden liderliği geri alabilmek.