Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan dikkat çeken sözler! "Sevilla'ya gücümüzü göstereceğiz"

Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından sarı lacivertlilerin teknik direktörü UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Sevilla maçına değindi.

İŞTE JORGE JESUS'UN AÇIKLAMALARI:

Maç tam düşündüğüm gibi geçti, zor bir maç oldu. Rakip çok tehlikeli pozisyonlar buldu, Altay'ın 2 kritik kurtarışı var. Ferdi'nin harika golü var. Set hücumunda çok top kaybettik, bunu geliştirmeliyiz.

Sevilla'ya karşı gücümüzü göstereceğiz. Sevilla çok iyi bir takım, bizden daha güçlüler. Biz de elimizden geleni yapacağız. Güçlü olan sahada belli olur.