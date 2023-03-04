Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan transfer açıklaması!

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin ardından sarı lacivertlilerin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE ENNER VALENCIA'NIN SÖZLERİ:

Fenerbahçe'de kalmak isterim. Daha önce de söyledim; burada mutluyum, insanları seviyorum. Anlaşmaya bağlı tabii ki ama kalmak isterim.

Taraftarlarımız yanımızda yoktu, bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz. Biliyoruz ki yanımızda olmayı çok istiyorlardı.