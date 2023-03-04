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Fenerbahçe Kayserispor deplasmanında! İşte Jorge Jesus'un ilk 11'i

Süper Lig'de zirve yarışında yer alan Fenerbahçe, 24. hafta karşılaşmasında Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kritik maç ile ilgili detaylar taraftarlar tarafından merakla araştırılıyor. İşte Kayserispor - Fenerbahçe maçı öncesi önemli ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe Kayserispor deplasmanında! İşte Jorge Jesus'un ilk 11'i

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24'üncü haftasında bu akşam Yukatel Kayserispor'a konuk olacak... RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Erteleme maçında Konyaspor'u 4-0 mağlup eden sarılacivertliler, lider Galatasaray ile farkı yeniden 6 puana indirmişti. Hedef; bugün de kazanıp zirve yarışında aranın açılmasını engellemek. Hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamlayan Kanarya'nın sahaya; kalede Altay, savunmada Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, orta sahada Arao, Zajc, kanatlarda İrfan Can, Rossi, ileride King, Valencia onbiriyle çıkması bekleniyor.

KADRODA 5 EKSİK

Sakatlıkları bulunan Luan Peres ile Michy Batshuayi'nin yanı sıra Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique ve Ezgjan Alioski Kayserispor kafilesinde yer almadı... Michy Batshuayi'nin Sevilla maçına yetiştirilmesi için çalışılıyor.

JESUS KULÜBEYE DÖNÜYOR

PFDK'nın verdiği 1 maçlık men cezasını tamamlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Kayseri'de yeniden takımın başında yerini alacak...Konyaspor ile oynanan erteleme maçında cezalı Jesus'un yerine yardımcısı Joao de Deus kulübeden takımı idare etmişti...

ARDA VE PEDRO GÖREVE HAZIR

Gribal enfeksiyon sebebiyle iki antrenmanı kaçıran Arda Güler, Kayseri'ye gitti. Genç yıldız, görev verilmesi halinde bugün formasını giyebilecek... Sakatlığı geçen Joao Pedro da kadroya dahil edildi. O da Jesus'tan şans bekliyor.

İŞTE KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Arif, Attamah, Campanharo, Karimi, Cardoso, Emrah, Mane, Thiam

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc, İrfan(EMRE), Rossi, King, Valencia

8 İSİM CEZA SINIRINDA

Sarı lacivertli ekipte; 3'er sarı kartlı tam 8 oyuncu bulunuyor... Serdar Aziz, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor, Miha Zajc ve Willian Arao, bugün de sarı kart görmeleri durumunda Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek. Sınırda yer alan Mert Hakan Yandaş, Gustavo kadroda yer almıyor.

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