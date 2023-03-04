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Dorsey’e sağlık kontrolü

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Tyler Dorsey sağlık kontrolünden geçti... 27 yaşındaki ABD asıllı Yunan guarda kan tetkikleri, akciğer, kalp ve diğer rutin kontrollerin yapıldığı bildirildi. Dorsey, Itoudis'in Yunanistan Milli Takımı'ndan öğrencisi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Dorsey’e sağlık kontrolü
Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Tyler Dorsey sağlık kontrolünden geçti... 27 yaşındaki ABD asıllı Yunan guarda kan tetkikleri, akciğer, kalp ve diğer rutin kontrollerin yapıldığı bildirildi. Dorsey, Itoudis'in Yunanistan Milli Takımı'ndan öğrencisi...
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