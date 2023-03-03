Haberler Fenerbahçe Taraftara yeşil ışık

Taraftara yeşil ışık

Kayseri 2. İdare Mahkemesi, yapılan başvuru üzerine Kayserispor ile oynanacak maça misafir takım taraftarının alınmaması kararında yürütmeyi durdurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 06:50
Taraftara yeşil ışık

Fenerbahçe taraftarı yarın oynanacak Kayseri maçında deplasman tribününde yer alabilme ihtimali doğdu. F.Bahçe taraftarı avukatın, sarı-lacivertli taraftarların alınmaması kararına ilişkin başvurusu üzerine Kayseri 2. İdare Mahkemesi, deplasman yasağı için yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Mahkemenin kararında şu ifadeler kullanıldı: Yasak kararının uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle yürütmenin durdurulmasına karar verildi.

POTADA DA YASAK
Öte yandan deplasman yasağı uyugulaması ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçında da geçerli olacak. Yine Kayseri Basketbol ile yapılacak olan erteleme mücadelesine misafir taraftar alınmayacak. Karşılaşma yarın saat 16.00'da Kadir Has Kongre ve Spor Salonu'nda başlayacak.

DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray pastanın çileğini buldu! Nicolo Zaniolo sonrası bir dünya yıldızı daha...
6'lı koalisyonun kriz dolu toplantısının ardından çarpıcı sonuçlar! CHP ve İYİ Parti'nin anketlerdeki son oy oranı açıklandı
F.Bahçe'ye ABD'den merkez orta saha! Opsiyonlu kiralanacak
F.Bahçe'de 1 numaralı sıkıntı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den Lucas Moura'ya rest! Var mısın yok musun?
F.Bahçe bin pişman! Transferde kaçan balık büyük oldu
3 Mart son depremler, artçılar ve büyüklükleri
Altında son durum ve canlı kur takibi!
YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı iptal mi?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
El Clasico'da avantaj Barcelona'nın! El Clasico'da avantaj Barcelona'nın! 01:03
Zafer Efes’in 87-82 Zafer Efes’in 87-82 01:00
El Clasico'da avantaj Barcelona'nın! El Clasico'da avantaj Barcelona'nın! 00:55
A. Efes Panathinaikos'u deplasmanda devirdi! A. Efes Panathinaikos'u deplasmanda devirdi! 00:50
Trabzonspor seçime gidiyor! İşte o tarih Trabzonspor seçime gidiyor! İşte o tarih 00:50
Dev proje hayata geçiyor! Sıradaki hedef... Dev proje hayata geçiyor! Sıradaki hedef... 00:50
Daha Eski
F.Bahçe'de ayrılık rüzgarı! 6 yıldız yolcu F.Bahçe'de ayrılık rüzgarı! 6 yıldız yolcu 00:50
Bu kez İspanya'dan Nicolo Zaniolo iddiası! Bu kez İspanya'dan Nicolo Zaniolo iddiası! 00:50
Ada basınından F.Bahçe iddiası: Türkiye'den rakip çıktı! Ada basınından F.Bahçe iddiası: Türkiye'den rakip çıktı! 00:50
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Talisca ve G.Saray... Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Talisca ve G.Saray... 00:50
F.Bahçe'den açıklama geldi! Peres ve Batshuayi... F.Bahçe'den açıklama geldi! Peres ve Batshuayi... 00:50
G.Saray'dan Boey'e yeni kontrat! G.Saray'dan Boey'e yeni kontrat! 00:50