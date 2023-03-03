Taraftara yeşil ışık

Fenerbahçe taraftarı yarın oynanacak Kayseri maçında deplasman tribününde yer alabilme ihtimali doğdu. F.Bahçe taraftarı avukatın, sarı-lacivertli taraftarların alınmaması kararına ilişkin başvurusu üzerine Kayseri 2. İdare Mahkemesi, deplasman yasağı için yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Mahkemenin kararında şu ifadeler kullanıldı: Yasak kararının uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle yürütmenin durdurulmasına karar verildi.



POTADA DA YASAK

Öte yandan deplasman yasağı uyugulaması ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçında da geçerli olacak. Yine Kayseri Basketbol ile yapılacak olan erteleme mücadelesine misafir taraftar alınmayacak. Karşılaşma yarın saat 16.00'da Kadir Has Kongre ve Spor Salonu'nda başlayacak.