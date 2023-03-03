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Rakip Bologna

Fenerbahçe Beko Erkek basketbol takımı, THY Avrupa Ligi 26. haftasında Virtus Segafredo Bologna’yı ağırlayacak. Maç 20.45’te başlayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 06:50
Rakip Bologna

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında bugün İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak. THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 24 maçta 15 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 4. sırada bulunuyor. İtalyan ekip ise 25 maçta 12 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 12. basamakta yer alıyor. İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Virtus Bologna, 92-88 kazanmıştı.

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