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Fenerbahçe Beko 104-72 Virtus Bologna (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika spor haberi: THY EuroLeague'in 26. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Virtus Bologna'yı 104-72 mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla Avrupa'da 16 galibiyete ulaştı. Fenerbahçe'de yıldız basketbolcu Nemanja Bjelica uzun sürenin ardından Bologna maçıyla parkeye döndü. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 22:31 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 23:06
Fenerbahçe Beko 104-72 Virtus Bologna (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko evinda İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı konuk etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelede Ilija Belosevic, Saso Petek ve Rain Peerandi hakem üçlüsü düdük çaldı.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Fenerbahçe Beko salondan 104-72 galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekip bu maçın ardından 16 galibiyete ulaştı. Virtus Bologna ise 14'üncü mağlubiyetini yaşadı.

BJELICA PARKEYE DÖNDÜ!
Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcusu Nemanja Bjelica, uzun bir sürenin ardından parkeye döndü. Oyuna sonradan dahil olan Bjelica, 2 sayı 1 ribaunt ve 2 asistlik katkı verdi.

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