Fenerbahçe Beko 104-72 Virtus Bologna (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko evinda İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı konuk etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelede Ilija Belosevic, Saso Petek ve Rain Peerandi hakem üçlüsü düdük çaldı.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Fenerbahçe Beko salondan 104-72 galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekip bu maçın ardından 16 galibiyete ulaştı. Virtus Bologna ise 14'üncü mağlubiyetini yaşadı.

BJELICA PARKEYE DÖNDÜ!

Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcusu Nemanja Bjelica, uzun bir sürenin ardından parkeye döndü. Oyuna sonradan dahil olan Bjelica, 2 sayı 1 ribaunt ve 2 asistlik katkı verdi.



FENERBAHÇE KULÜP REKORU KIRDI!

Virtus Bologna karşısında 19 üçlük isabeti bulan Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki kulüp rekorunu kırdı