Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Lucas Moura'dan dudak uçuklatan talep! Fenerbahçe...

TRANSFER HABERLERİ - Lucas Moura'dan dudak uçuklatan talep! Fenerbahçe...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, Tottenham forması giyen Lucas Moura'yı gündemine almıştı. Brezilya basını, yıldız futbolcunun sözleşme şartlarını duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 10:49
TRANSFER HABERLERİ - Lucas Moura'dan dudak uçuklatan talep! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin özellikle Lucas Moura için ciddi girişimlerde bulunduğu öğrenilmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Lucas Moura'dan dudak uçuklatan talep! Fenerbahçe...

30 yaşındaki futbolcunun transfer durumuna dair flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ - Lucas Moura'dan dudak uçuklatan talep! Fenerbahçe...

Sambacı yıldızın talep ettiği ücret belli oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Lucas Moura'dan dudak uçuklatan talep! Fenerbahçe...

Konuyla ilgili haberi Brezilya basını duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ - Lucas Moura'dan dudak uçuklatan talep! Fenerbahçe...

GOAL Brasil'de yer alan ve aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre, Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Lucas Moura, imza atacağı kulüpten 8.8 milyon Sterlin'lik bir imza ücreti istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Lucas Moura'dan dudak uçuklatan talep! Fenerbahçe...

Sözleşmesi haziran ayında sona erecek yıldız futbolcu, sezon sonunda boşa çıkarak istediği bir kulübe imza atmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Lucas Moura'dan dudak uçuklatan talep! Fenerbahçe...

Moura bu imzanın karşılığında da yüklü bir bedel talep ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Lucas Moura'dan dudak uçuklatan talep! Fenerbahçe...

Moura'nın 3 yıllık bir kontrat şartı bulunduğu ve kariyerinin son imzası olacağı için yüksek bir yıllık ücret istediği bildirildi.

TRANSFER HABERLERİ - Lucas Moura'dan dudak uçuklatan talep! Fenerbahçe...

Bunun yanı sıra Moura'nın, menajer komisyonunun da sözleşme süresine yayılmasını istediği ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Lucas Moura'dan dudak uçuklatan talep! Fenerbahçe...

Öte yandan başarılı hücumcunun, ülkesi Brezilya'ya dönmek istemediği ve Avrupa'da kalmayı tercih edeceği aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Lucas Moura'dan dudak uçuklatan talep! Fenerbahçe...

30 yaşındaki oyuncuya Fenerbahçe'nin yanı sıra Premier Lig, MLS, İtalya ve Katar'dan da teklifler geldiği yazıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Lucas Moura'dan dudak uçuklatan talep! Fenerbahçe...

Moura'nın bu seçeneklerden İngiltere veya İtalya'yı tercih edeceği görüşü hakim.

TRANSFER HABERLERİ - Lucas Moura'dan dudak uçuklatan talep! Fenerbahçe...

Lucas Moura bu sezon İngiltere'de 13 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Lucas Moura'dan dudak uçuklatan talep! Fenerbahçe...

Brezilyalı isim bu karşılaşmalarda 1 gol attı.

TRANSFER HABERLERİ - Lucas Moura'dan dudak uçuklatan talep! Fenerbahçe...

Moura'nın güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ferdi paylaşılamıyor! Bir dünya devi daha talip oldu
Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?
İstanbul barajları doluluk oranı (2 Mart 2023)
Berat Kandili ne zaman 2023?
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a transfer olacak mı? Arkadaşı açıkladı G.Saray'a transfer olacak mı? Arkadaşı açıkladı 11:45
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu 11:32
Icardi transferinde flaş gelişme! Maldini ile görüştü Icardi transferinde flaş gelişme! Maldini ile görüştü 11:27
Keçiörengücü'nden kaleye takviye! Keçiörengücü'nden kaleye takviye! 11:22
İcardi'ye yeni talip! İcardi'ye yeni talip! 11:21
Manisa FK Hatayspor'dan Muhammed'i kiraladı! Manisa FK Hatayspor'dan Muhammed'i kiraladı! 11:20
Daha Eski
Ferdi paylaşılamıyor! Bir dünya devi daha talip oldu Ferdi paylaşılamıyor! Bir dünya devi daha talip oldu 11:11
Ligde 24. hafta başlıyor! İşte maç programı Ligde 24. hafta başlıyor! İşte maç programı 10:54
Suns Durant'in ilk maçında Hornets'ı yendi Suns Durant'in ilk maçında Hornets'ı yendi 10:52
Moura'dan dudak uçuklatan talep! F.Bahçe... Moura'dan dudak uçuklatan talep! F.Bahçe... 10:48
Beşiktaş'ın Borini planı ortaya çıktı Beşiktaş'ın Borini planı ortaya çıktı 10:25
Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? 10:06