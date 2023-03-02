TRANSFER HABERLERİ - Lucas Moura'dan dudak uçuklatan talep! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
5 Mart'a kadar süresi olan Kanarya, birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor.
Sarı lacivertlilerin listesinde Ante Rebic, Lucas Moura ve Alex Iwobi gibi isimler bulunuyordu.
Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
5 Mart'a kadar süresi olan Kanarya, birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor.
Sarı lacivertlilerin listesinde Ante Rebic, Lucas Moura ve Alex Iwobi gibi isimler bulunuyordu.
Fenerbahçe'nin özellikle Lucas Moura için ciddi girişimlerde bulunduğu öğrenilmişti.
30 yaşındaki futbolcunun transfer durumuna dair flaş bir gelişme yaşandı.
Sambacı yıldızın talep ettiği ücret belli oldu.
Konuyla ilgili haberi Brezilya basını duyurdu.
GOAL Brasil'de yer alan ve aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre, Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Lucas Moura, imza atacağı kulüpten 8.8 milyon Sterlin'lik bir imza ücreti istiyor.
Sözleşmesi haziran ayında sona erecek yıldız futbolcu, sezon sonunda boşa çıkarak istediği bir kulübe imza atmayı hedefliyor.
Moura bu imzanın karşılığında da yüklü bir bedel talep ediyor.
Moura'nın 3 yıllık bir kontrat şartı bulunduğu ve kariyerinin son imzası olacağı için yüksek bir yıllık ücret istediği bildirildi.
Bunun yanı sıra Moura'nın, menajer komisyonunun da sözleşme süresine yayılmasını istediği ifade edildi.
Öte yandan başarılı hücumcunun, ülkesi Brezilya'ya dönmek istemediği ve Avrupa'da kalmayı tercih edeceği aktarıldı.
30 yaşındaki oyuncuya Fenerbahçe'nin yanı sıra Premier Lig, MLS, İtalya ve Katar'dan da teklifler geldiği yazıldı.
Moura'nın bu seçeneklerden İngiltere veya İtalya'yı tercih edeceği görüşü hakim.
Lucas Moura bu sezon İngiltere'de 13 maça çıktı.
Brezilyalı isim bu karşılaşmalarda 1 gol attı.
Moura'nın güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
1.72 boyundaki yıldız kariyerinde PSG ve Sao Paulo gibi takımlarda da forma giymişti