Haberler Fenerbahçe Stefan Kuntz Jorge Jesus ile bir araya geldi

Stefan Kuntz Jorge Jesus ile bir araya geldi

Son dakika spor haberi: A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'u ziyaret etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 16:49
Stefan Kuntz Jorge Jesus ile bir araya geldi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig'de Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdüren futbol A takımımıza bugünkü idman sonrasında önemli bir ziyaret gerçekleştirildi. A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Stefan Kuntz, ziyaret kapsamında teknik direktörümüz Jorge Jesus ile bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantının ardından Stefan Kuntz, tesislerimizden ayrıldı." ifadeleri yer aldı.

Ziyaretin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Kuntz ise şunları söyledi:

"Benim için önemli olan oyuncuların şu anki mevcut durumlarıdır. Malumunuz depremden dolayı hepimiz üzgünüz ve bunu da en iyi kendi hocaları biliyor. Milli takım olarak iki tane eleme maçı oynayacağız. Öncesinde birçok oyuncuyu da ziyaret ettim. Aynı şekilde camiaları da ziyaret edip oradaki oyuncuların durumlarıyla ilgili hocalarından bilgiler alıyoruz. Sonuç itibarıyla biz ne kadar iletişim halinde olursak ona göre de kendi performansımızı yüksek tutabiliriz."

DİĞER
Çağla Şıkel ve Emre Altuğ’un oğulları Uzay tıpkı babası! Emre Altuğ’dan oğlu Uzay'ın doğum gününde duygusal paylaşım!
Çağla Şıkel ile Emre Altuğ’dan iki numara için duygusal doğum günü paylaşımı! Uzay'ı gören şaştı kaldı koca adam olmuş Yalı Çapkını'nın yıldızı...
Beşiktaş'ın Borini planı ortaya çıktı
F.Bahçe transferi 10'unla kapatıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kuntz ile Jesus bir araya geldi!
F.Bahçe'den açıklama geldi! Peres ve Batshuayi...
YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı iptal mi?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
İstanbul barajları doluluk oranı (2 Mart 2023)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Boey'e yeni kontrat! G.Saray'dan Boey'e yeni kontrat! 16:55
Stefan Kuntz Jorge Jesus ile bir araya geldi Stefan Kuntz Jorge Jesus ile bir araya geldi 16:49
Kuntz ile Jesus bir araya geldi! Kuntz ile Jesus bir araya geldi! 16:45
Barcelona Ronaldinho'nun oğlunu transfer etti Barcelona Ronaldinho'nun oğlunu transfer etti 16:21
Aslan'a yeni sol bek adayı! Aslan'a yeni sol bek adayı! 16:09
F.Bahçe'den açıklama geldi! Peres ve Batshuayi... F.Bahçe'den açıklama geldi! Peres ve Batshuayi... 15:40
Daha Eski
Kartal Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü! Kartal Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü! 15:12
G.Saray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları! Mertens... G.Saray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları! Mertens... 15:11
Kuntz Galatasaray'ı ziyaret etti Kuntz Galatasaray'ı ziyaret etti 14:34
Kayserispor-F.Bahçe maçıyla ilgili flaş karar! Kayserispor-F.Bahçe maçıyla ilgili flaş karar! 14:25
İstanbulspor Galatasaray maçı hangi kanalda? İstanbulspor Galatasaray maçı hangi kanalda? 14:09
Jesus'tan flaş Altay kararı! Transfer... Jesus'tan flaş Altay kararı! Transfer... 13:58