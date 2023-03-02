Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den açıklama geldi! Luan Peres ve Michy Batshuayi...

Fenerbahçe'den açıklama geldi! Luan Peres ve Michy Batshuayi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertliler, sakatlıkları bulunan Luan Peres ve Michy Batshuayi'nin son durumunu açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 15:40
Fenerbahçe'den açıklama geldi! Luan Peres ve Michy Batshuayi...

Fenerbahçe, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'den açıklama geldi! Luan Peres ve Michy Batshuayi...

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Fenerbahçe'den açıklama geldi! Luan Peres ve Michy Batshuayi...

İdman, pas çalışmalarıyla devam ederken taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe'den açıklama geldi! Luan Peres ve Michy Batshuayi...

PERES VE BATSHUAYI BİREYSEL ÇALIŞTI

Sarı-lacivertli ekipte Luan Peres ile Michy Batshuayi günü bireysel çalışmalarla noktaladı.

Fenerbahçe'den açıklama geldi! Luan Peres ve Michy Batshuayi...

Fenerbahçe, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını cuma günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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