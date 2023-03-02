Fenerbahçe'den açıklama geldi! Luan Peres ve Michy Batshuayi...

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
4 Mart Cumartesi günü başlayacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşmada hakem Attila Karaoğlan düdük çalacak.
Fenerbahçe, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.
İdman, pas çalışmalarıyla devam ederken taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
PERES VE BATSHUAYI BİREYSEL ÇALIŞTI
Sarı-lacivertli ekipte Luan Peres ile Michy Batshuayi günü bireysel çalışmalarla noktaladı.
Fenerbahçe, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını cuma günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.