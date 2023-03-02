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Fenerbahçe Opet tur peşinde

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bugün Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik karşılaşacak. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 18.30'da başlayacak. Depalasmandaki ilk karşılaşmayı 3-2 kazanan Kanarya turu geçmesi halinde çeyrek finalde İtalyan ekibi A. Carraro Imoco Conegliano ile eşleşecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 06:50
Fenerbahçe Opet tur peşinde
Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bugün Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik karşılaşacak. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 18.30'da başlayacak. Depalasmandaki ilk karşılaşmayı 3-2 kazanan Kanarya turu geçmesi halinde çeyrek finalde İtalyan ekibi A. Carraro Imoco Conegliano ile eşleşecek.
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